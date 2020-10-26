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Spor Fatih Terim gönderilecek mi? Galatasaray açıklama yaptı
Spor

Fatih Terim gönderilecek mi? Galatasaray açıklama yaptı

Teknik Direktör Fatih Terim'in görevden alınacağı yönündeki iddialara Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay cevap verdi.

Yeniakit Publisher
2020-10-26 00:58:00 -
Fatih Terim gönderilecek mi? Galatasaray açıklama yaptı

Sosyal medyada Galatasaray taraftarları, Fatih Terim'in görevden alınacağı iddiaları üzerine yönetime tepki göstererek Terim'i destekledi.

Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay, "Fatih Terim'in gönderilmesi söz konusu değil. Böyle bir şey gündemimizde yok, tamamen uydurma. Yönetim olarak sene sonunda hocamızla birlikte şampiyon olacağımıza inancımız tam." diyerek iddiaları yalanladı.

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