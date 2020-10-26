Fatih Terim gönderilecek mi? Galatasaray açıklama yaptı
Teknik Direktör Fatih Terim'in görevden alınacağı yönündeki iddialara Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay cevap verdi.
Sosyal medyada Galatasaray taraftarları, Fatih Terim'in görevden alınacağı iddiaları üzerine yönetime tepki göstererek Terim'i destekledi.
Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay, "Fatih Terim'in gönderilmesi söz konusu değil. Böyle bir şey gündemimizde yok, tamamen uydurma. Yönetim olarak sene sonunda hocamızla birlikte şampiyon olacağımıza inancımız tam." diyerek iddiaları yalanladı.