Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi 12 Öğretim Üyesi alıyor
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, ilanla duyurduğu birimlere 2547 sayılı Kanun’un 23. ve 24. maddesi ile 28.01.1982 tarihli Resmî Gazete’de yayınlanan Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin yürürlükteki ilgili maddelerine göre öğretim üyeleri alacak.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre adayların 24.06.2021-08.07.2021 tarihleri arasında Üniversite Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı’na şahsen veya posta yoluyla başvurmaları gerekiyor.
BAŞVURU YERİ VE İLETİŞİM:
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Rektörlüğü / Personel Daire Başkanlığı Adres: Zeyrek Mah. Büyük Karaman Cad. No: 53 Fatih / İSTANBUL
Telefon: 0212 521 81 00 / 1016-1028-1041
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