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Fatih Portakal'a açılan FETÖ soruşturmasında takipsizlik kararı

Fox TV ana haber spikeri Fatih Portakal hakkında açılan FETÖ üyeliği soruşturmasında karar verildi.

14 Mart 2019 Perşembe 16:54
Fatih Portakal'a açılan FETÖ soruşturmasında takipsizlik kararı

Fox TV ana haber sunucusu Fatih Portakal'ın hakkında "FETÖ üyeliği" iddiasıyla soruşturma açıldığı belirtildi. Soruşturmanın gerekçesi ise babasının vefat ettiği dönemde FETÖ'cü Ekrem Dumanlı'dan gelen mesaja cevap vermesi olduğu öğrenildi.

Fatih Portakal'ın hakkında "FETÖüyeliği" iddiasıyla soruşturma açıldı. Soruşturmanın gerekçesi ise; Fatih Portakal'ın babasının vefat ettiği dönemde, FETÖ'nün medyadaki temsilcilerinden Ekrem Dumanlı'nın Portakal'a mesaj atması ve gazeteci Portakal'ın da bir mesajla karşılık vermesi oldu.

İfade verdi

Sabah gazetesinden Atakan Irmak'ın haberine göre; Fatih Portakal, İstanbul Adliyesi'nde Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu savcısına mesajlaşmalarla ilgili ifade verdi. Portakal ifadesinde, söz konusu mesajlaşmanın, babasının öldüğü tarihe denk geldiğini, Ekrem Dumanlı'nın kendisine başsağlığı mesajı attığını hatırladığını, kendisinin de bu mesaja karşılık verdiğini anlattı.

Telefonu incelendi

Savcılık, gazeteci Portakal'ın ifadesinin ardından soruşturmayı takipsizlik kararıyla sonuçlandırdı. Verilen kararda Fatih Portakal'ın rızası dahilinde cep telefonunda inceleme yapıldığı, söz konusu görüşmenin babasının vefatı sebebiyle gerçekleştiğinin tespit edildiği ifade edildi.

Yeterli delil elde edilemedi

Portakal'ın "FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma" suçunu işlediğine dair hakkında kamu davasını açmayı gerektirir yeterli delil elde edilmediği belirtildi.

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Haber Tarihi: 14 Mart 2019 Perşembe 16:54
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YORUM YAZ

  • halukhaluk1 sa önce
    aldatıldık desin portakal
  • LeventLevent1 sa önce
    2015 yılında Fatih Portakalın bababası rahmetli olunca, Zaman gazetesinin o günkü genel yayın yönetmeni Fetö firarisi Ekrem Dumanlı da Fatih bey'e herkes gibi başsağlığı mesajı göndermiş, bununla ilgili Fatih bey de Savcı beyi bilgilendirmiştir. Ama Zaman gazetesinin sahibi Fettah Tamince Fetö davalarında beraat ettirilmiştir. Başka sorusu olan?
  • AlperAlper1 sa önce
    Her istediklerini verenlere neden soruşturma yok?Bu milleti aptal yerine koymak değilse,nedir?Müslümanların imajı ne hale geldi?Kim ortadoğu ülkelerini ciddiye alır?
  • ölü vatandaşölü vatandaş2 sa önce
    akp %90 fetöcü ama bu adamı fetöden mahkemeye veriyorlar hakimler yanlış yere bakıyor bence
  • HamidoHamido3 sa önce
    Vay şerefsizler. Fetö.cü olmak bir taziye mesajına cevap vermekle oluyor öylemi ? Ama fetö.ye istediği her şeyi veren Zübük kahraman ! Bravo. Süpersiniz !
  • berhanberhan3 sa önce
    böyle iddanamenin üstüne su içilir.
  • Galip Galip 4 sa önce
    Hukuk olmuş guguk
  • TarafsızTarafsız4 sa önce
    İşte adalet budur. Şimdi sıra Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneğinin yurtlarında büyüyen, Atatürkçü Düşünce Derneğinin parasal desteği ile Kemalist TED kolejlerinde okuyan Berat Albayrak, Fehmi Koru, Hüseyin Gülerce, Bülent Arınç, Hüseyin Çelik, Bekir Bozdağ, İ.Melih Gökçek ve daha nice solcuların yargılanmasında. Bir ihanet darbesi ancak bu kadar sulandırılabilirdi bravo.. Demek kiFetö nün en önemli ayağı, yani ( Allah korusun darbe başarılı olsaydı ) 16 Temmuzda ülkemizi yönetecek kadro asla açıklanmayacak, dokunulmayacak. Helal olsun be.....
  • sukrusukru4 sa önce
    Şunların eline koz vemeseniz olmaz değilmi.Vallahi ben şimdi bu soruşturmayı açan kişinin iyi niyetinden kuşku duyarım.Ne mâlum hükümeti zor durumda bırakmak için böyle birşey yapmadığı.
  • Coskunakademi Coskunakademi 4 sa önce
    Komedi gibi uulke olduk resmen..Fetoye ovgu duzenler yaninda boy boy fotolari olanlar siyaset yapiyor feto dusmani adamlara fetoden sorusturma aciliyor bu hakim ve savcilarla nerete varacak bu ulke
  • Kürşad YÖRÜKOĞLU Kürşad YÖRÜKOĞLU 4 sa önce
    EKREM DUMANLIYI BIRAK FETO İLE EL ELE FOTOLARI OLAN ALÇAKLAR KİMDİR ONU ARAŞTIR YAZ BE AKİT
  • Sayit KarabulutSayit Karabulut4 sa önce
    Ulan aklınızı peynir ekmekle mi yediniz böyle iddanamemi olur...Yine da savcı sağ olsun Ekrem Dumanlı ile yazışabilmek için babasını öldürdü de diyebilirdi.
  • AaaAaa4 sa önce
    Erdoğan ve o zamanın bakanları b belediye başkanlarına neden fetoye yardım etmek himaye etmek içinsorusturmasıyapilmiyor? Gerçek adalet nerede?

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