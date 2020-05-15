Fatih Portakal isyan etti: Evimin üstünde uçuruyorlar

Fox TV Ana Haber sunucusu Fatih Portakal'ın Seferihisar'daki 8.3 dönümlük çiftlik evine, yasalara aykırı şekilde 3 kaçak yapı diktiği ortaya çıktı. Portakal'ın zamanında eleştirdiği İmar Barışı'ndan da faydalandığı belirlendi.

Bunun üzerine Twitter'dan açıklama yapan Portakal, "Drone kaldırıp evimin üstünde uçuruyorlar. #YeniAsır’i, #DHA’sı özel mülkümü yukardan dikizleme hukuksuzluğunu gerçekleştiriyorlar. #AA bile oraya geliyor. Evimin adresini paylaşıp bizimle yaşayanları, eşimi hedef gösterme sorumsuzluğunu yapıyorlar. Eğer başlarına bir şey gelecek olursa sorumlusu sizlersiniz. İtibar celladı olarak hakkınızda emniyette şikayette bulunuldu. Umarım kötü bir durum yaşanmaz!" iddialarında bulundu.

Kaçak yapı diktiği ve eleştirdiği İmar Barışı'ndan yararlandığı ortaya çıkan Portakal, kendini şöyle savunmaya çalıştı:

"İtibar cellatlarının bel altı vuruşlarına gelince, olay şu: Drone'la çektikleri arazimin fotosunda imar barışından yararlandığımız yerler: altında 7 m2 konteyner olan sundurma, 8 m2 temelsiz oda ve ahşap kütükler üzerine oturtulmuş kaldır/kondur ahşap alan. Drone marifeti ile çekilmiş fotoda başvuru yok denilen 3 yerse: 4 tarafı açık sundurmalı garaj, ailenin için mekan ki, 2016 yılında kullanım belgesi zaten alınmıştı. Komiği içinde 25 tavuğun ikamet ettiği kümes. Bildiğin kümes! Köpeklerin kafeslerini kayda değer görmemişler. Son durum: Bu öğlen hızlı bir şekilde sehircilik bakanlığından geldiler. İçeri aldık ve her yere baktırdık. Rapor hazırlanacakmış. Bildireceklermiş. Neticeyi bildiririm. Not: tavukları evsiz bırakmayın."