Fatih Portakal isyan etmişti! Şamil Tayyar'dan 'drone' tepkisi: İslami değil

Kaçak yapı diktiği ve eleştirdiği İmar Barışı'ndan yararlandığı ortaya çıkan Fox TV Ana Haber sunucusu Fatih Portakal, evinin üzerinde haber ajanslarının drone uçurduğunu iddia ederek isyan etti. Portakal, "Drone kaldırıp evimin üstünde uçuruyorlar. #YeniAsır’i, #DHA’sı özel mülkümü yukardan dikizleme hukuksuzluğunu gerçekleştiriyorlar. #AA bile oraya geliyor. Evimin adresini paylaşıp bizimle yaşayanları, eşimi hedef gösterme sorumsuzluğunu yapıyorlar. Eğer başlarına bir şey gelecek olursa sorumlusu sizlersiniz. İtibar celladı olarak hakkınızda emniyette şikayette bulunuldu. Umarım kötü bir durum yaşanmaz!" iddialarında bulunmuştu.

Portakal'ın bu iddiası üzerine açıklama yapan AK Parti Genel Merkez Tanıtım ve Medya Başkan Yardımcısı Şamil Tayyar, "Fahrettin Altun’un evi dikizlenip mahremine dil uzatıldığında ayağa kalktık. Ahlaki, insani ve hukuki değildi. İslami hiç değildi. Fatih Portakal’ın evini dronla çekip mahremine uzanmak da öyle. Siyaset ahlakı, şahıslar/ideolojiler üzerine değil ilkeler üzerine inşa edilir." ifadelerini kullandı.