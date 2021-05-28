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Kültür - Sanat Fatih Merkez Kütüphanesi kitapseverlerle buluşuyor
Kültür - Sanat

Fatih Merkez Kütüphanesi kitapseverlerle buluşuyor

Fatih Belediyesi Hizmet Binası içerisinde yer alan Fatih Merkez Kütüphanesi, aynı anda yüzlerce öğrenci ve kitapsevere hizmet verecek.

Yeniakit Publisher
2021-05-28 10:39:00 -
Fatih Merkez Kütüphanesi kitapseverlerle buluşuyor

Açılış için son hazırlıkları yapılan kütüphane, raflarındaki 33 bini ödünç alınabilen 40 binden fazla kitapla okurlarla buluşmayı bekliyor. İstanbul’un sayılı büyük kütüphaneleri arasında yerini almaya hazırlanan mekanda, kitap okuma ve ders çalışma bölümünün yanı sıra seminer odası, bilgisayar bölümü ve kafeterya da bulunuyor.

Mayıs sonu itibarıyla hizmete açılacak

Kütüphaneyi ay sonu itibarıyla hizmete açmayı planladıkları bilgisini veren Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan, “Vatan caddesindeki belediye binası içinde açılması planlanan kütüphanede internet, fotokopi, çıktı hizmetleri ile çay, çorba ve kahve ikramları ücretsiz sunulacak. Aynı anda 400 öğrenci ve kitapseverin yararlanabileceği mekanda, ayrıca 50 bilgisayar yer alacak” dedi.

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