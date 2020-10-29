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Spor Fatih Karagümrük, Süper Lig'de yarın Erzurumspor'u konuk edecek
Spor

Fatih Karagümrük, Süper Lig'de yarın Erzurumspor'u konuk edecek

Yeniakit Publisher
2020-10-29 09:18:33 -
Fatih Karagümrük, Süper Lig'de yarın Erzurumspor'u konuk edecek

İSTANBUL (AA) - Fatih Karagümrük, Süper Lig'in 7. haftasında yarın Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u konuk edecek.

Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı, hakem Fırat Aydınus yönetecek.

36 yıl sonra döndüğü Süper Lig'de sezona iyi başlayan Fatih Karagümrük, iç saha maçlarında yenilmedi.

Kırmızı-siyahlılar, evinde oynadığı maçlarda Yeni Malatyaspor ve Medipol Başakşehir'i mağlup ederken, Kasımpaşa ile berabere kaldı.

Deplasmanda oynadığı karşılaşmalarda galibiyet yüzü göremeyen İstanbul ekibi, Fenerbahçe ve Alanya'ya yenilirken Gaziantep FK ile puanları paylaştı.

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