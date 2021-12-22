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Spor Fatih Karagümrük-Fenerbahçe Muhtemel 11'ler
Spor

Fatih Karagümrük-Fenerbahçe Muhtemel 11'ler

Süper Lig'in 18. haftasında, Vitor Pereira'yı gönderen Fenerbahçe, Volkan Demirel'in çalıştırdığı Fatih Karagümrük'e konuk olacak.

Yeniakit Publisher
2021-12-22 15:05:00 -
Fatih Karagümrük-Fenerbahçe Muhtemel 11'ler

Süper Lig'in 18. haftasında, Vitor Pereira'yı gönderen Fenerbahçe, Volkan Demirel'in çalıştırdığı Fatih Karagümrük'e konuk olacak.

Lig'de istediği performansı sergileyemeyen Fenerbahçe, 17 maçta 8 galibiyet, 4 beraberlik ve 5 mağlubiyet yaşadı. Hanesine 28 puan yazdıran sarı-lacivertli takım, haftaya 5. sırada girdi.

Pereira ile yollar ayrıldı

İstenilen sonuçların alınamaması üzerine teknik direktör Vitor Pereira ile yollarını ayıran Fenerbahçe'nin müsabakaya yardımcı antrenör Zeki Murat Göle yönetiminde çıkması bekleniyor.

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak Fatih Karagümrük-Fenerbahçe karşılaşması beIN Sports1'den canlı olarak yayınlanacak.

Maçın hakemi Erkan Özdamar

Karşılaşmayı Erkan Özdamar yönetecek. Özdamar'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve İbrahim Çağlar Uyarcan yapacak. Mücaledenin 4. hakemi ise Sarper Barış Saka.

VAR hakemi Özgüç Türk Alp

Kritik maçın VAR hakemi Özgüç Türkalp oldu. Karşılaşmanın AVAR hakemliklerini ise Kerem Ersoy ve Ömer Faruk Turtay yapacak.
Muhtemel 11'ler

Fatih Karagümrük: Viviano, Hedenstad, Burak, Zukanovic, Caner, Biglia, Bertolacci, Jimmy, Ahmed Musa, Karamoh, Pesic

Fenerbahçe: Berke, Samuel, Kim, Szalai, Novak, Sosa, Mert Hakan, İrfan, Mesut, Pelkas, Serdar Dursun (Valencia)

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