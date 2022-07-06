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Spor Fatih Karagümrük, Fatih Kurnaz'ı transfer etti
Spor

Fatih Karagümrük, Fatih Kurnaz'ı transfer etti

Lig takımlarından VavaCars Fatih Karagümrük, Hollanda 1. Futbol Ligi (Eredivisie) takımlarından Fortuna Sittard'dan Fatih Kurnaz'ı kadrosuna kattı.

Yeniakit Publisher
2022-07-06 07:28:00 -
Fatih Karagümrük, Fatih Kurnaz'ı transfer etti

Lig takımlarından VavaCars Fatih Karagümrük, Hollanda 1. Futbol Ligi (Eredivisie) takımlarından Fortuna Sittard'dan Fatih Kurnaz'ı kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Karagümrük'e hoş geldin Fatih Kurnaz. Fortuna Sittard takımından 21 yaşındaki orta saha oyuncusu Fatih Kurnaz'ı renklerimize bağladık." ifadeleri kullanıldı.

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