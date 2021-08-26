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Spor Fatih Karagümrük Emre Mor’u kadrosuna kattı
Spor

Fatih Karagümrük Emre Mor’u kadrosuna kattı

Süper Lig ekibi Fatih Karagümrük, Türk futbolcu Emre Mor'u renklerine bağladı.

Yeniakit Publisher
2021-08-26 15:00:00 -
Fatih Karagümrük Emre Mor’u kadrosuna kattı

Süper Lig ekibi VavaCars Fatih Karagümrük, Türk futbolcu Emre Mor'u kiralık olarak kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, bonservisi İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) ekibi Celta Vigo'da bulunan 24 yaşındaki kanat oyuncusuyla sezon sonuna kadar sözleşme imzalandığı belirtildi.

Kariyerine Danimarka temsilcisi Nordsjaelland'da başlayan Emre Mor, Borussia Dortmund, Celta Vigo, Galatasaray ve Olympiakos takımlarının formasını giydi.

A Milli Futbol Takımı'nda da forma giyen ve 2016 Avrupa Şampiyonası kadrosunda yer alan Emre, çıktığı 15 maçta bir gol attı.

Emre Mor, geçen sezon ise Celta Vigo ile La Liga'da 11 müsabakada görev yaptı.

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