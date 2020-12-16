  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Fatih Karagümrük Emre Çolak’ı aldı
Spor

Fatih Karagümrük Emre Çolak’ı aldı

Yaptığı flaş transferlerle adından söz ettiren Süper Lig kulübü Fatih Karagümrük'ün Emre Çolak'ı kadrosuna kattığı açıklandı.

Yeniakit Publisher
2020-12-16 15:14:00 -

Fanatik'in haberine göre Fatih Karagümrük, son olarak Deportivo forması giyen ve şu anda kulüpsüz olan Emre Çolak ile sezon sonuna kadar anlaşma sağladı. Transferin kısa süre içinde resmileşmesi bekleniyor.

Fatih Karagümrük son olarak Fabio Borini transferini açıklamıştı.

Emre Çolak, Galatasaray altyapısında yetişmiş Sarı-kırmızılı formayı uzun süre giydikten sonra ve İspanya ekibi Deportivo ile Suudi Arabistan ekibi Al Wahda'da oynamıştı.

 

 

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik AB telefonu!
Siyaset

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik AB telefonu!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Erdoğan, olumlu günd..
Batı Çin aşısını neden istemiyor? Bilim Kurulu Üyesi cevapladı
Sağlık

Batı Çin aşısını neden istemiyor? Bilim Kurulu Üyesi cevapladı

Bilim Kurulu Üyesi ve Sinovac Türkiye Aşı Çalışma Grubu Koordinatörü Prof. Dr. Serhat Ünal, Batı ülkelerinde Çin aşısının neden tercih edilm..
Tarihi gün! Resmen duyurdular: 2 kıta 2 deniz 5 ülke geçerek hedefine ulaştı
Gündem

Tarihi gün! Resmen duyurdular: 2 kıta 2 deniz 5 ülke geçerek hedefine ulaştı

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları Taşımacılık AŞ (TCDD) tarafından yapılan açıklamada; İstanbul'dan törenle uğurlanan ilk ihracat tren..
Satılık 2017 model KİA YB
Satılık 2017 model KİA YB

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay