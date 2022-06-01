Fatih Kadıköy Beykoz sular ne zaman gelecek? İSKİ su kesinti saatleri 1 Haziran 2022
1 Haziran Çarşamba günü İstanbul’un bazı semtlerinde su kesintileri yaşanıyor. Su kesintilerinin ne zaman sona ereceği merak ediliyor. Peki, bugün İstanbul’da sular saat kaçta gelecek? 1 Haziran su kesinti saatleri İstanbul:
İstanbul’un pek çok ilçesinde 1 Haziran Çarşamba günü su kesintileri yaşanıyor. Su kesintilerinden etkilenen mahallelerde yaşayanlar “Sular saat kaçta gelecek?” sorusunun cevabını araştırıyor. İSKİ 1 Haziran su kesinti listesi:
Fatih Kadıköy Beykoz sular ne zaman gelecek? İSKİ su kesinti saatleri 1 Haziran 2022
İlçe : Beykoz
Etkilenen Mahalleler : Çamlıbahçe Mah,Tokatköy Mah
Arıza Sebebi : Basınç Düşüklüğü
Başlama Tarihi : 01.06.2022 11:12
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 1.6.2022 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Fatih
Etkilenen Mahalleler : Ayvansaray Mah
Arıza Sebebi : 150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 01.06.2022 11:36
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 1.6.2022 tarihinde saat 13:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Kadıköy
Etkilenen Mahalleler : Hasanpaşa Mah,Acıbadem Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 01.06.2022 10:49
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 1.6.2022 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Sarıyer
Etkilenen Mahalleler : Bahçeköy Yeni Mah,Bahçeköy Merkez Mah,Bahçeköy Kemer Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 01.06.2022 11:43
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 1.6.2022 tarihinde saat 15:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Çatalca
Etkilenen Mahalleler : İnceğiz Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 01.06.2022 11:06
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 1.6.2022 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Çatalca
Etkilenen Mahalleler : Nakkaş Mah
Arıza Sebebi : 150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 01.06.2022 11:19
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 1.6.2022 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Şile
Etkilenen Mahalleler : Akçakese Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 01.06.2022 11:09
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 1.6.2022 tarihinde saat 13:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Şişli
Etkilenen Mahalleler : Paşa Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 01.06.2022 10:26
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 1.6.2022 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.