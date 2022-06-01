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Yaşam Fatih Kadıköy Beykoz sular ne zaman gelecek? İSKİ su kesinti saatleri 1 Haziran 2022
Yaşam

Fatih Kadıköy Beykoz sular ne zaman gelecek? İSKİ su kesinti saatleri 1 Haziran 2022

1 Haziran Çarşamba günü İstanbul’un bazı semtlerinde su kesintileri yaşanıyor. Su kesintilerinin ne zaman sona ereceği merak ediliyor. Peki, bugün İstanbul’da sular saat kaçta gelecek? 1 Haziran su kesinti saatleri İstanbul:

Yeniakit Publisher
2022-06-01 12:27:00 -
Fatih Kadıköy Beykoz sular ne zaman gelecek? İSKİ su kesinti saatleri 1 Haziran 2022

İstanbul’un pek çok ilçesinde 1 Haziran Çarşamba günü su kesintileri yaşanıyor. Su kesintilerinden etkilenen mahallelerde yaşayanlar “Sular saat kaçta gelecek?” sorusunun cevabını araştırıyor. İSKİ 1 Haziran su kesinti listesi:

Fatih Kadıköy Beykoz sular ne zaman gelecek? İSKİ su kesinti saatleri 1 Haziran 2022

İlçe        :              Beykoz

Etkilenen Mahalleler      :              Çamlıbahçe Mah,Tokatköy Mah

Arıza Sebebi      :               Basınç Düşüklüğü

Başlama Tarihi   :               01.06.2022 11:12

Bitiş Tarihi           :               Çalışmanın tahmini olarak 1.6.2022 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe        :              Fatih

Etkilenen Mahalleler      :              Ayvansaray Mah

Arıza Sebebi      :               150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi   :               01.06.2022 11:36

Bitiş Tarihi           :               Çalışmanın tahmini olarak 1.6.2022 tarihinde saat 13:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe        :              Kadıköy

Etkilenen Mahalleler      :              Hasanpaşa Mah,Acıbadem Mah

Arıza Sebebi      :               100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi   :               01.06.2022 10:49

Bitiş Tarihi           :               Çalışmanın tahmini olarak 1.6.2022 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe        :              Sarıyer

Etkilenen Mahalleler      :              Bahçeköy Yeni Mah,Bahçeköy Merkez Mah,Bahçeköy Kemer Mah

Arıza Sebebi      :               100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi   :               01.06.2022 11:43

Bitiş Tarihi           :               Çalışmanın tahmini olarak 1.6.2022 tarihinde saat 15:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe        :              Çatalca

Etkilenen Mahalleler      :              İnceğiz Mah

Arıza Sebebi      :               100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi   :               01.06.2022 11:06

Bitiş Tarihi           :               Çalışmanın tahmini olarak 1.6.2022 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe        :              Çatalca

Etkilenen Mahalleler      :              Nakkaş Mah

Arıza Sebebi      :               150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi   :               01.06.2022 11:19

Bitiş Tarihi           :               Çalışmanın tahmini olarak 1.6.2022 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe        :              Şile

Etkilenen Mahalleler      :              Akçakese Mah

Arıza Sebebi      :               100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi   :               01.06.2022 11:09

Bitiş Tarihi           :               Çalışmanın tahmini olarak 1.6.2022 tarihinde saat 13:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe        :              Şişli

Etkilenen Mahalleler      :              Paşa Mah

Arıza Sebebi      :               100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi   :               01.06.2022 10:26

Bitiş Tarihi           :               Çalışmanın tahmini olarak 1.6.2022 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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