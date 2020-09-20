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Siyaset Fatih Erbakan'ın birinci çıktığı anket gündeme oturdu! Yeniden Refah'tan önemli açıklama
Siyaset

Fatih Erbakan'ın birinci çıktığı anket gündeme oturdu! Yeniden Refah'tan önemli açıklama

"Milli Araştırma" isimli bir sosyal medya hesabı tarafından yayınlanan anket sonucuna göre Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, yüzde 51 alarak birinci seçildi. Anket sol medya tarafından, "Erbakan alay konusu oldu" şekliyle çirkin ifadelerle haberleştirildi ve sosyal medyada da gündem oldu. Ankete ilişkin Erbakan cephesinden açıklama geldi.

Yeniakit Publisher
2020-09-20 18:36:00 -
Fatih Erbakan'ın birinci çıktığı anket gündeme oturdu! Yeniden Refah'tan önemli açıklama

 yeniakit.com.tr  

Milli Araştırma” isimli sosyal medya hesabından, 15 Eylül 2020 tarihinde yayınlanan bir anket sonucu sosyal medyada gündem oldu. Söz konusu ankete göre, “Bugün Cumhurbaşkanı Seçimi olsa kimse oy verirsiniz?” sorusuna vatandaşların yüzde 51,5’i Fatih Erbakan cevabını verdi. İkinci sırada ise yüzde 26,5 ile Mansur Yavaş yer aldı.

Söz konusu anket yayınlandıktan 5 gün sonra, Cumhuriyet, Halk TV, T24 gibi CHP’nin sözcülüğünü yapan medya organlarında yer buldu.

Anketi Yeniden Refah Partisi’nin yaptırdığı iddia edilirken, Genel Başkan Fatih Erbakan hakkında çirkin ifadeler kullanıldı.

Sol medyanın hedef göstermesiyle birlikte, anket sosyal medyada da yayıldı. Fatih Erbakan ve partisi, sosyal medyada linç edildi.

Partiden açıklama

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan’ın Basın Danışmanı Şerif Varol, konuya ilişkin açıklama yaptı. Varol, konuyu çok büyütmeye gerek olmadığını, anketi yapan Twitter hesabıyla Yeniden Refah Partisi’nin hiçbir ilgisinin bulunmadığını söyledi.

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