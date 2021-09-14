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Korona Virüs Fatih Erbakan'ın açıklamasını çarpıtan Mehmet Ceyhan'ı böyle ti'ye aldı: mRNA aşılarının 330 yıldır yapıldığını öğrenmiş olduk
Korona Virüs

Fatih Erbakan'ın açıklamasını çarpıtan Mehmet Ceyhan'ı böyle ti'ye aldı: mRNA aşılarının 330 yıldır yapıldığını öğrenmiş olduk

Pandemi döneminin tartışmalı ismi, Rotary Kulübü'nden 'Üstün Hizmet Ödülü' alan Mehmet Ceyhan, Yeniden Refah Partisi lideri Fatih Erbakan'ın mRNA aşılarıyla ilgili sözlerini çarpıtarak hedef alarak 330 yıldır kullanıldığını iddia etti. Ceyhan'ın çarpıtma açıklamasına Prof. Dr. B. Gültekin Çetiner'den dalga geçen bir cevap geldi.

Yeniakit Publisher
2021-09-14 19:19:00 - 2021-09-14 19:27:31
Fatih Erbakan'ın açıklamasını çarpıtan Mehmet Ceyhan'ı böyle ti'ye aldı: mRNA aşılarının 330 yıldır yapıldığını öğrenmiş olduk

 yeniakit.com.tr 

Pandemi döneminin tartışmalı ismi, Rotary Kulübü'nden 'Üstün Hizmet Ödülü' alan Mehmet Ceyhan, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ın mRNA aşılarıyla ilgili sözlerini çarpıtarak konuyu tamamen aşıların ortaya çıkmasına bağlaması dikkat çekti. 

Erbakan'ın açıklamasını çarpıttı

Bu coğrafyada 330 yıldır aşıların yapıldığını, aşıya ruhsat uygulamasının son 15 yıldır olduğunu belirten Ceyhan, mRNA aşılarının yeni kullanıma sunulduğunun üstünü kapattı. Erbakan'ın açıklamasını çarpıtan Mehmet Ceyhan, "Önce ithal izni yetiyordu. Bu pandemi aşısı kadar güvenilir veri de yoktu, bu aşı 5,5 milyar doz yapıldı. Genetik yolla elde edilen aşılar da kullanıldı. Hatta gelişmiş ülkelerde hücre çekirdeğine giremeyen mRNA aşılarını bırakın, 30-40 yıldır çekirdek içine girebilen DNA aşıları da faz çalışmalarında kullanılıyor. Ben hiç maymuna benzeyen, 3 kulaklı, 5 kulaklı insan görmedim. Siz gördünüz mü? Aşılar tersine her yıl dünyada 2,5 milyon kişinin ölümünü engelliyor, sakatlıkları önlüyor ve ülke ekonomisine 7,5 milyar dolar katkıda bulunuyor." ifadelerini kullanmıştı.

Mehmet Ceyhan ile dalga geçti

Birçok isimden bu çarpıtmaya tepki gelirken Prof. Dr. B. Gültekin Çetiner ise  Mehmet Ceyhan'ı 'ti'ye aldı. 

Mehmet Ceyhan, 330 yıldır mRNA aşısının olduğuna ilişkin sözleriyle dalga geçen Prof. Çetiner, şu ifadelerde bulundu: 

"mRNA aşılar içinde antikor olduğuna dair müthiş Nobel ödüllük açıklamasından sonra mRNA temelli aşıların 330 yıldır yapıldığını öğrenmiş olduk. Biz daha ilk kez kullanılıyor diye biliyorduk."

Fatih Erbakan ne demişti?

mRNA aşısı ile ilgili görüşlerini belirten Fatih Erbakan, konuyla ilgili şu açıklamada bulunmuştu:

"Aşı olmadım. Olmayı da düşünmüyorum. mRNA demek insanın hücre çekirdeğine girmek demektir. O insanların yarı insan yarı maymun çocuklar doğurmasına sebep olabilirsiniz. 3 kulaklı 5 gözlü yaratıklar doğmasına yol açabilir." 

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Yorumlar

Saffet

bu aşı 5,5 milyar doz yapıldı. Genetik yolla elde edilen aşılar da kullanıldı. .. Yorum yok diye düşünüyorum
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