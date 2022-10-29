  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Siyaset Fatih Erbakan'dan TOGG kararı! Canlı yayında duyurdu
Siyaset

Fatih Erbakan'dan TOGG kararı! Canlı yayında duyurdu

TV100'de gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, TOGG fabrikasının açılışına katılacağını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2022-10-29 00:52:00 - 2022-10-29 00:58:36

Türkiye için tarihi açılışa saatler kalırken Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, TOGG fabrikasının açılışına katılacağını duyurdu.

Türkiye'nin Otomobil Girişim Grubunun (TOGG) üretim tesisinin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla açılışı gerçekleştirilecek.

Açılış töreni heyecanla beklenirken TV100'de soruları yanıtlayan Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, açılışa ilişkin değerlendirmede bulundu. Açılışa davetli olduğunu belirten Erbakan, törene katılacağını duyurdu.

'Hayırlı işlerde mutlaka destek olacağız'

'Açılışa davetli misiniz?' sorusuna Fatih Erbakan, ''Evet davetliyiz. Bizzat kendim ve genel başkan yardımcılarımla beraber gideceğiz. Biz daha partimizi kurarken, 'hayırlı işlerde mutlaka destek olacağız' diye her zaman ifade etmiştik.'' şeklinde cevap verdi.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23