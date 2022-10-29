Fatih Erbakan'dan TOGG kararı! Canlı yayında duyurdu
TV100'de gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, TOGG fabrikasının açılışına katılacağını duyurdu.
Türkiye için tarihi açılışa saatler kalırken Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, TOGG fabrikasının açılışına katılacağını duyurdu.
Türkiye'nin Otomobil Girişim Grubunun (TOGG) üretim tesisinin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla açılışı gerçekleştirilecek.
Açılış töreni heyecanla beklenirken TV100'de soruları yanıtlayan Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, açılışa ilişkin değerlendirmede bulundu. Açılışa davetli olduğunu belirten Erbakan, törene katılacağını duyurdu.
'Hayırlı işlerde mutlaka destek olacağız'
'Açılışa davetli misiniz?' sorusuna Fatih Erbakan, ''Evet davetliyiz. Bizzat kendim ve genel başkan yardımcılarımla beraber gideceğiz. Biz daha partimizi kurarken, 'hayırlı işlerde mutlaka destek olacağız' diye her zaman ifade etmiştik.'' şeklinde cevap verdi.