Fatih Erbakan'dan Saadet Partisi'ne sert tepki

Kanal7 Ankara Temsilcisi Mehmet Acet, bu hafta Başkent Kulisi'nde Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ı ağırladı.

Fatih Erbakan'ın açıklamalarından satır başları:

6 Kasım'da kongre yapacağız. Allah gani gani rahmet eylesin, Erbakan hocamız aktif olarak 50 sene siyasetin içerisinde yer aldı. Türkiye'nin milli görüşle yönetilmesi gerektiğini savundu. Türkiye 25 senedir milli görüşle yönetilmedi. Misyonumuz milli görüş. 89 ve 94'te belediyelerde yapılan efsane hizmetler, dar gelirlinin aldığı payın artırıldığı, maaş zamlarının artışları. Bu hizmetleri yeniden Türkiye'ye getirmek istiyoruz. Milletimizi, ülkemizi felaketlerden kurtarmak istiyoruz.

Yönetimde adalet, yargıda adalet milli görüşün temel hedefleri. 4 seneye yakın bir zaman geçti partimizin kurulduğu günden beri. 900'den fazla aktif teşkilatımız, ilk büyük kongremize 50 bine yakın insan katıldı. Yine Ankara Arena'da kongre yapacağız. Tüm halkımızı davet ediyoruz. Sonra seçim süreci başlayacak.

Saadet Partisi ile farkınız ne?

Saadet Partisi'nin şuandaki pozisyonu, 6'lı masa içerisinde olması. O masada eskiden AK Parti içerisinde olan kişiler var, 20 senedir bu partinin içindelerdi. Şimdi Türkiye'nin bu noktaya geldiğini söylüyorsunuz, bunda sizin de payınız var. Şimdi Saadet Partisi bunlarla birlikte. Bir yandan CHP var. 6'lı masa ne diyor; başa geldiğimizde İstanbul Sözleşmesini geri getireceğiz. İmzanın çekilmesini biz yerinde bulduk. Namus kavramını ortadan kaldıracağız diyorlar. Bu yapı içerisinde yer alan bir parti milli görüşü temsil edebilir mi?

Milli görüşü temsil ettiği söylenemez. 6'lı masanın İslam Birliği gibi bir derdi yok, Avrupa Birliği gibi bir derdi var. Şimdi diyorlar da Erbakan hoca da CHP ile koalisyon yaptı. O koalisyon döneminde en büyük manevi atılımlar yapıldı. Bu Erbakan hocanın koalisyonları ile bu seçim ittifakları aynı şey değil. Şimdi siz CHP'nin açıklarını kapatmaya çalışıyorsunuz. Hiç milletvekili çıkaramadıkları yerde vekil çıkarttılar.

"Saadet LGBT destekçisi CHP ile beraber"

Parti sözcüsü veya milletvekilleri çıkıyorlar, 4-6 yaş çocukları Kur'an dersi olmaz diyorlar, LGBT'ye destek vereceğiz diyorlar. Saadet Partisi de çıkıp bunlara karşı çıksın, CHP'yi uyarsın. Bu yanlıştan dönün yoksa biz bu masada yokuz demek yerine ilçe başkanını görevden alıyorlar.

Partiyi ilk kurduğumuzda bizi Saadet'ten sanarak bize de tepki gösterdiler. Bizi artık karıştırmıyorlar ama halkın Saadet Partisi'ne tepkilerini görüyoruz. Biz en başta bu gidişi gördük. İstikametle ilgili çok ciddi problemleri var.

Anket sonuçlarını açıkladı

Büyük bir manevi miras var bizim üzerimizde, Erbakan hocanın bize bıraktığı milli görüş. Bunun yansıması olarak gerçekten büyük bir bilgiye mazhar olduk. Anketlere de yansımaya başladı, biz bu oranların da üstünde olduğumuzu düşünüyoruz, bunun da sebepleri var. Büyük bir sinerji, enerji yakalandı. Bizim yaptırdığımız anketlerimiz oldu, bunlarda bizim yüzde 9 ila 10 oranında oyumuz çıktı.

CHP'ye Ayasofya tepkisi

Kılıçdaroğlu samimiyet sınavında, şüpheliyiz. Başörtüsü konusunda yıllarda tavrı ortada, şimdi söyledikleri ortada, İstanbul Sözleşmesi, din dersi zorunlu olmasın, LBGT. Bunları söylerken şimdi seçimlere 8 ay kala söylemlerini değiştirdi. Ayasofya neden cami oldu diyor parti sözcüsü. Şimdi bütün milletin alkışladığı, 100 yıldır beklediğimiz gelişme. Bu ne demek ben iktidar olursam Ayasofya'yı geri müze yapacağım demek.

HDP'nin oylarıyla bazı yerleri aldılar, onlar da şimdi diyor ki bizim sayemizde kazandınız, e borcunuzu nasıl ödeyeceksiniz? Kılıçdaroğlu kendisi aday olmak istiyor, Akşener başka aday istiyor. Bu saydıklarımız masada çatırtı olduğunu gösteriyor. Varsa yoksa parlamenter sistem, hadi geçtik diyelim ekonomik kriz çözülecek mi? Yani bütün her şeyi parlamenter sisteme bağlamışlar. Kendi içlerinde de ciddi problemler var, kaynakları da ortada yok.

Daha düşük faizle kredi bulacağız, Avrupa Birliği ne derse yapacağız. Söyledikleri bunlar.

Erbakan Hoca'nın İHA-SİHA hayalleri

SİHA'ların İHA'ların üretimin milli güvenlik açısından önemi büyük, bir yandan da ekonomik olarak önemi var. Erbakan hoca 70'lerin Türkiye'sinde ASELSAN'ı kurmuş. Gerici dedikleri Erbakan hoca. Milli görüşün 77'deki ağır sanayi hamlesi de budur. Bu bakımdan tabi önemli görüyoruz ama tabi ki yeterli değil daha da geliştirilmesi lazım. Erbakan Hoca, 30 yaşındayken 56'nın Türkiye'sinde motor fabrikası kuruyor, ufkunu, vizyonunu gösteriyor. Kore'de kıtlık var o sırada ama şuanda nereye geldiler. Erbakan hocanın başlattığı hamle devam edebilseydi şimdi daha da ileride olurduk. Ama ne oldu dış güçler, darbeler bunlarla engellediler.

Muhalefetin yurtdışı ziyaretleri

Kılıçdaroğlu'nun ABD ziyaretiyle ilgili de "Hamburger yedim" diyor. Nasıl inanalım. İmamoğlu ne yaptı seçilir seçilmez Londra'ya gitti, ardından İngiliz Büyükelçisi ile gizlice yemek yedi. İYİ Parti de ABD'ye gitti. İktidar olmadan seçime kısa süre kala bu görüşmelerin yapılması normal değil. Steven Cook açıklama yaptı, İYİ Parti bizden randevu istedi dedi. Sinek küçük ama mide bulandırıyor.

Muhalefetin adayı kim olacak?

Kılıçdaroğlu kendisinin hak ettiğini düşünüyor, bazı anketlerde de bu sonuçlar çıkmıştı. Akşener ile bu konuda sıkıntı yaşayacaklar.

Yeniden Refah Partisi ittifaka girecek mi?

Bizim yol haritamız, büyük kongremizi muazzam bir şekilde yaptıktan sonra Anadolu'yu gezmek. Bir an önce üye sayımızı 500 bin yapmak. İttifakımızı milletimizle yapmak, kendimizin seçime girmesi. Doğal olarak da kendimizin Cumhurbaşkanı adayı çıkarmak. Aman ne iyi ettiniz de kendi başınıza kaldınız diyenler çok. Biz de onlara bize destek verin diyoruz. Biz en başında sağ partilerin bir ittifakı olabilir dedik ama fikir olarak bıraktık, bir hamle yapmadık. Seçmen kitlesi birbirine yakın partilerin bir araya gelmesi sinerji oluşturabilir. Böyle bir ittifak faydalı olabilir demiştik.