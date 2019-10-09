Fatih Erbakan'dan operasyona tam destek: Milli görüşçüler şehit olmaya hazır

Taha Emre Özdemir yeniakit.com.tr

"Türkiye’nin güvenliğini tehdit eden unsurlara karşı tavizsiz bir tavır ortaya koymamız gerektiği inancıyla, iktidarın alacağı ülkemizin ve milletimizin menfaatleri doğrultusunda ve 'milli duruşa uygun' her türlü kararın yanında yer alacağız' diyen Başkan Erbakan, "Türkiye'nin kendi güvenliğini temin etmek amacıyla bu askeri operasyonu yapması en tabii hakkıdır. Bu operasyonda elbette ki millet olarak devletimizin ve TSK’nın sonuna kadar arkasındayız. Biz Milli Görüş'çüler olarak, vatanımız için şehit olmaya her zaman hazırız. Cenab-ı Allah kahraman Mehmetçiğimizi daima korusun muzaffer eylesin." ifadelerini kullandı.

'ABD Müslümanları bölüp, parçalayıp, yok etmeyi hedefliyor'

ABD Yönetimi’nin, daha önce Irak’ta da olduğu gibi, Ortadoğu’nun jeopolitiğini yeniden şekillendirmek istediğini belirten Başkan Erbakan şunları söyledi:

"ABD'nin Müslüman ülkeleri bölüp-parçalamak için kendilerine bağlı şekilde terör örgütleri oluşturup organize etmesi ve bu terör grupları vasıtasıyla federe bölgeler oluşturma çabaları karşısında, Yeniden Refah Partisi olarak Türkiye’nin ve bölgemizdeki komşu ülkelerin toprak bütünlüğü ve güvenliğini öncelediğimizi de ifade etmek isteriz."

'ABD ile ilişkilerimizin gözden geçirilmesi gerekir'

"Bölgemizde bugün yaşadığımız sıkıntılarda fazlasıyla etkisi olan İncirlik Üssü’nü ve Malatya Kürecik Radar Üssü’nü kapatmalarını ve yine bataklığı kurutmaya yönelik çok önemli bir adım olarak D-8 Organizasyonu’nun kuruluş amaçlarına uygun şekilde çalışması için gerekenleri yapmalarını ve bataklığın oluşmasının baş müsebbibi olan ABD Yönetimi ile ilişkilerimizi gözden geçirip yeniden yapılandırmasını bekliyoruz."