Fatih Erbakan'dan 'İstanbul Sözleşmesi' açıklaması: Kadına şiddeti engellemiyor

Eski başbakanlardan merhum Necmettin Erbakan’ın oğlu ve Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Haber Global televizyonunda Jülide Ateş’in sunduğu programa katıldı.

İstanbul Sözleşmesi'nin de konuşulduğu programda Erbakan, kendisine sorulan soruları cevaplandırdı.

İstanbul Sözleşmesi ve toplumsal cinsiyet eşitliğine dair önemli açıklamalarda bulunan Fatih Erbakan, “İstanbul Sözleşmesi’ne neden karşısınız?” sorusunu da yanıtladı.

“Kadına şiddeti engellese Avrupa’da engellerdi”

İstanbul Sözleşmesi'nin sıkıntılı bir sözleşme olduğuna vurgu yapan Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, sözleşmenin kadına şiddeti engellemediğini belirterek Avrupa’da kadına şiddetin yüksek oldu ülkelerden örnekler verdi. Erbakan'ın sözleri sonrası kokuşmuş solak zihniyet sosyal medyada çılgına döndü. Erbakan'a hakaretler eden solaklar İstanbul Sözleşmesi'ni savundu.

Erbakan programda şunları söyledi;

“İstanbul Sözleşmesi dayanmış olduğu paradigma nedeniyle sıkıntılı bir sözleşmedir. Nedir o paradigma? Toplumsal cinsiyet paradigması. Toplumsal cinsiyet eşitliğinin en yaygın olduğu ülkeler İskandinav ülkeleri. Avrupa’da kadına en yüksek şiddet oranı Danimarka, Finlandiya ve İsveç’te gerçekleşiyor. Uluslararası Af Örgütü’nün araştırması. Dünyada en çok tecavüz 50 bin tecavüzle Finlandiya’da gerçekleşiyor. Toplumsal cinsiyet eşitliği tecavüzü, şiddeti engellese orada engellerdi.”