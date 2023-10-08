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Gündem Fatih Erbakan'dan İslam ülkelerine çağrı! 'Artık kaçınılmaz'
Gündem

Fatih Erbakan'dan İslam ülkelerine çağrı! 'Artık kaçınılmaz'

Yeniakit Publisher
2023-10-08 16:17:00 - 2023-10-08 16:33:20
Fatih Erbakan'dan İslam ülkelerine çağrı! 'Artık kaçınılmaz'

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, İslam ülkelerine Filistin'e asker gönderme çağrısında bulundu.

Hamas'ın silahlı kolu Kassam Tugayları'nın siyonistlere yönelik başlattığı Aksa Tufanı operasyonu İsrail'e büyük şok yaşattı.

Operasyonlarda İsrail 75 yıllık tarihinin en büyük şokuyla birlikte kaybını yaşarken, Yeniden Refah Partisi'nden İslam ülkelerine çağrı geldi.

Merhum Erbakan Hoca'nın Filistin kararlılığını hatırlattı!

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, babası merhum Necmettin Erbakan Hoca'nın Filistin konusundaki kararlılığını hatırlatarak, "İslam ülkelerinin yöneticilerini, Başbakanlığı esnasında El-Halil kentini korumak ve barışı muhafaza etmek üzere Mehmetçiği Filistin’e gönderen Merhum Erbakan Hocamız gibi kararlı ve cesur olmaya davet ediyoruz." dedi.

Erbakan'ın açıklaması şöyle:


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