Fatih Erbakan: Potansiyel birer tehdit...

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, yeni eğitim öğretim yılıyla ilgili bir mesaj paylaştı.

Fatih Erbakan, Türkiye'nin eğitim kalitesi anlamında ilk yüz içerisinde kaldğını belirterek, "Dünya Ekonomik Forumu'nun yayınladığı 'Eğitim Kalitesi 2018' raporuna göre, Türkiye 137 ülke arasında 99. sırada yer aldı. İsviçre'nin ilk sırada, Yemen'in ise son sırada yer aldığı bu listede, Katar, İran ve Pakistan gibi ülkeler Türkiye'nin önünde yer aldılar" dedi.

Erbakan, büyük Türkiye hedefine ulaşma yolunun kaliteli eğitimci kadrolarla olacağını söyleyerek, "Bağımsız değerlendirme kuruluşlarının ortaya koyduğu bu tablo, sınıflarımızı akıllı tahtalarla donatarak, öğrencilerimize tablet dağıtarak, sene içerisinde ara tatiller koyarak ve teneffüsleri 10 dakikadan 15 dakikaya çıkararak bu işlerin olmadığını açıkça ortaya koymaktadır. Milli Eğitim Bakanlığı ezbere dayalı ve sınav geçmeye yönelik eğitim sistemini uygulamış, anlamaya, kavramaya, uygulamaya ve yenilik yapmaya dayalı istikrarlı bir milli eğitim müfredatı geliştirememiştir. Ülkemizin gelişmesi, Yeniden Büyük Türkiye hedefine ulaşması, istikrarlı milli eğitim politikaları ve iyi yetişmiş kaliteli eğitimci kadroları ile mümkündür. Bugün dünyada en büyük güç; nesiller yetiştiren kaliteli eğitim sistemidir. Bizim ilk işimiz, ülkemizi dünya eğitim kalitesi sıralamasında ilk 30'a getirmek, sonrasında da ilk 10'a sokmak olacaktır" dedi ve şöyle devam etti:

"Toplumumuza tehdit yetiştirmek manasına gelir"

Ayrıca biz çok iyi biliyoruz ki; çocuklarımızın ve gençlerimizin ahlaki gelişimini ihmal ederek, onları sadece bilimsel ve teknik alanda eğitmek, toplumumuza ve tüm insanlığa potansiyel birer tehdit yetiştirmek mânâsına gelir. Yeniden Refah Partisi olarak biz, kaliteli insan yetiştirmeye en büyük önemi vereceğiz. Bilimsel ve teknik kalitesi yüksek, aynı zamanda ahlaki ve manevi kalitesi yüksek nesiller yetiştireceğiz. Bizim eğitim sistemimizin parolası; keşfetme, uygulama, ahlak ve maneviyat olacaktır. Yeniden Büyük Türkiye hedefine ancak ve ancak yüksek kalitede insan gücü ile ulaşılabilir. Bu vesile ile Yeniden Büyük Türkiye'yi birlikte inşa edeceğimiz tüm öğrencilerimize, yeni öğretim yılında kolaylıklar, başarılar ve zihin açıklığı diliyorum.