Fatih Erbakan, partisinin oy oranını açıkladı! Ağızlar bir karış açık kaldı

Kanal7 Ankara Temsilcisi Mehmet Acet, bu hafta Başkent Kulisi'nde Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ı ağırladı.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, partisinin oy oranını açıkladı.

Erbakan, "Büyük bir manevi miras var bizim üzerimizde, Erbakan hocanın bize bıraktığı milli görüş. Bunun yansıması olarak gerçekten büyük bir bilgiye mazhar olduk. Anketlere de yansımaya başladı, biz bu oranların da üstünde olduğumuzu düşünüyoruz, bunun da sebepleri var. Büyük bir sinerji, enerji yakalandı. Bizim yaptırdığımız anketlerimiz oldu, bunlarda bizim yüzde 9 ila 10 oranında oyumuz çıktı" dedi.