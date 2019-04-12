Fatih Erbakan: Milli Görüş'e zıt bir anlayışı tahliye ettik

Taha Emre Özdemir Ankara

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, yeniakit.com.tr'ye açıklamalarda bulundu. Erbakan, Saadet Partisi Genel Merkez Binası'nın tahliyesine ilişkin eleştirilere cevap vererek, "Bizim tahliye ettiğimiz Milli Görüş ile taban tabana zıt olan bu anlayıştır. Bu anlayış Erbakan Hocamızın binasından tahliye edilmiştir. Biz Erbakan Hocamızın binasının bu yanlışlara daha fazla alet edilmesine tahammül edemezdik. Bu sebeble çok hayırlı bir iş yapılmış oldu. Milli Görüş camiası da bu hakkı teslim ediyor. Tam 8 sene teşkilat toplantılarında Erbakan Hoca'nın, ailesinin, sadık samimi dostlarının aleyhinde konuşacaksın, ondan sonra kucağında Erbakan Hoca'nın resmini taşıyıp şov yapacaksın. Bunların yaptığı Erbakan Hoca'yı siyasete alet etmektir. Gerçek Milli Görüşçü Erbakan Hoca'nın resmini taşımaz. Erbakan Hoca'nın prensiplerine uyar" dedi.

'Sözünde durmak Müslümanlığın şiarıdır'

Hukuki olarak binayı tahliye etme hakkını Kasım ayında elde ettiklerini vurgulayan Erbakan, "6 ay süre vererek bekledik. Bu kadar süre vermek eşi benzerine rastlanacak bir durum değil. Kasım'da tahliye edebilecekken 6 ay süreyi neden verdik? 'Seçime gireceğiz. Yağmurda çamurda sokakta kalmayalım. Söz veriyoruz ki 1 Nisan'da tahliye edeceğiz. Biz bunun kefiliyiz' dediler. 16 Ocak 2019'da imzaladıkları taahhüt de ortada. Ne demişler taahhütte? '1 Nisan günü, hiçbir zorlamaya gerek kalmadan binayı tahliye edeceğimizi, beyan, kabul ve taahhüt ederiz' Bu taahhütname 16 Ocak'ta Saadet Partisi'nin Genel Sekreteri tarafından imzalanmış. Milli Görüş sözünde durmak demektir. Sözünde durmak Müslümanlığın şiarıdır. Benim de Yeniden Rafah Partisi olarak, bir parti binasına ihtiyacım var. Ben sokakta kalacağım diyorsun da ben zaten sokaktayım. 'Efendim bu Ümmetin malıdır' diyorlar. Tamam işte. Biz de Yeniden Refah Partisi olarak kullanacağız. Kendi şahsımıza ticarethane yapmayacağız ki. Yeniden Rafah Partisi Genel Merkezi olarak Ümmet'e hizmet etmeye devam edecek. Biz dünden beri tebrik ve takdir telefonlarını kabul ediyoruz. Çok hayırlı ve yerinde bir iş yaptığımızdan da eminiz" ifadelerini kullandı.

'Bu milletin evladına batıl diyerek nasıl Milli Görüşçü olacaksın?'

Saadet Partisi'nin Milli Görüş istikametine aykırı işler içinde olduğunu vurgulayan Erbakan, "Genel Başkan çıkıp, 'biz aslında Sosyal Demokratız' diyor. 'Biz İngiliz tarzı Sekülerizm istiyoruz' diyor. Bu millete İngiliz'in hangi tarzından hayır gelir? İstanbul Milletvekili adayı yaptıkları şahıs çıktı dedi ki; Biz iktidar olursak Saadet Partisi olarak Kürdistan'ı tanıyacağız. Bir de Genel Başkan ile görüştüğünü ifade etti. Peki Erbakan Hoca bize kırk sene ne anlattı? 'Kürdistan'ı Büyük İsrail'i kurmak için istiyorlar. Kürt kardeşimin derdine derman olsun diye kurmuyorlar. Kürt kardeşim daha iyi yaşasın diye kurmuyorlar' dedi. Siz bu sözle Erbakan Hoca'nın kırk yıl anlattığı Siyonizm'e destek oluyorsunuz. Üstelik bu milletvekilini yalanlayan hiç kimse de olmadı. Rahmetli Erbakan Hoca'nın mirası olan partinin Genel Başkan koltuğundaki kişi çıkıp diyor ki; 'FETÖ Türkiye'nin en hayırlı hareketidir' Erbakan Hoca, kırk sene boyunca FETÖ Siyonizm'e asker yetiştiriyor' dememiş miydi? Zaman Gazetesi'nin Ankara'daki 15.yıl kutlamasına gidiyor. Diyor ki; 'Biz Fetullah Gülen'i çok özledik. Bir an önce Türkiye'ye gelse de bu hayırlı hizmetleri Türkiye'de sürdürse... CHP ile ittifak yapıyor. CHP tam 50 sene sonra Saadet Partisi'nin oylarıyla milletvekili çıkarıyor. Adam çıkmış; '15 Temmuz gecesi iki batılın savaşını gördük' diyor. Sen bu milletin evladına batıl dersen nasıl Milli Görüşçü olacaksın" şeklinde konuştu.

Merhum Necmettin Erbakan'ın vefatından sonra; Erbakan Ailesi'ne, Erbakan'ın samimi dostları ile yakınlarına karşı Saadet Partisi tarafından operasyon başlatıldığını ifade eden Fatih Erbakan sözlerine şöyle devam etti:

'Eline yüzüne çamur sürüp Namaz kılan adam gibisin'

"Kütahya Tavşanlı'da bir seçim yapıldı. Saadet Partisi 17 bin oy almış. Biz de o dönemde Saadet Partisi'nin içindeydik. Aynı seçimde 5 milyonluk Ankara'da da 13 bin oy alınmış. Genel Merkez ertesi gün Tavşanlı İlçe Yönetimi ile Başkanı'nı görevden alıyor. Yüz misli büyüklükte Ankara'dan daha fazla oy almışken bunlara madalya takmış olmanız lazım. Peki neden böyle oldu? Seçimden önce Fatih Erbakan'ı çağırdınız konferans yaptırdınız. Aynı seçimde Rize yüzde 3,5 oy alıyor. Türkiye geneli yüzde 1,2 oy alınmış. Rize Milli Görüş tarihinde ilk defa Türkiye genelindeki oyunu yüzde 3'e katlamış. Ertesi gün Rize İl Başkanı görevden alınıyor. Neden? Seçimden önce Fatih Erbakan'ı çağırarak ona miting yaptırdınız. Böyle bir Milli Görüş anlayışı olur mu? Rize'ye madalya takmanız lazım. Mantıklı olan keşke Fatih Erbakan'ı birkaç kez daha çağırsaydınız demekti. Bursa Yenişehir'de bir gecede 400 parti üyesi sistemden üyelikten siliniyor. Neden? Bursa Yenişehir Fatih Erbakan'cıymış. Onu burada konferansa davet ediyormuş. Fatih Erbakan'ın İslam'a, Milli Görüş'e aykırı bir eylemi veya hareketi olmadıktan sonra sadece Fatih Erbakan değil, Ahmet olur, Mehmet olur. Böyle bir engellemeyi nasıl yaparsınız? Tam tersine; çalışıyorsa, konferansa davet ediyorsa, daha çok çalışsın demeniz lazım. Fatih Erbakan 2012 yılında hacca gitmiş gelmiş. Hac ziyaretine gelen teşkilat mensupları, sosyal medyadan tespit edilerek partideki görevlerinden alınıyor. Fatih Ebakan'ın hurmasını yemeye zemzemini içmeye gelmiş insanlar. Fatih Erbakan'a destek olarak onu Genel Başkan yapayım diye değil. Hacca giden kim olursa olsun ziyaret edersiniz. Elif Hanım. Ablamız Elif Erbakan Altınöz. Saadet Partisi'nde Genel İdare Kurulu Üyesi. Aynı zamanda İstanbul'da hanım il sorumlusu. İstanbul'da Büyükçekmece ilçesinde program yapıyor. İstanbul Saadet Partisi İl Başkan Yardımcısı Çevik Kuvveti arayarak; 'bu program bizden habersiz yapılıyor. Buradaki Saadet bayraklarını indireceksiniz. Bu toplantıya engel olacaksınız" şeklinde ihbar veriyor. Onlarca polis memuru Elif Hanımın toplantısını basıyor. Büyükçekmece İlçe Başkanı, 'Ya biz bu partinin yetkilisiyiz. Bu toplantı bizim. Elif Hanımı da biz davet ettik. Yapmayın, etmeyin' dediklerinde polisler de zaten toplantı hep hanımlardan oluştuğu için müdahale etmiyorlar. Siz bu davranışı hangi Milli Görüş'e, Erbakan Hocamızın hangi uygulamasına uyumlu hale getirebileceksiniz? Rahmetli Erbakan Hoca'nın bir sözü vardı. 'Eline yüzüne çamur sürüyor, Namaz kılıyorum diyor' derdi. Sen eline yüzüne çamur sürüp de Namaz kılan adam gibisin. Bu yaptığın uygulamalarla Milli Görüş mü temsil edilir? Erbakan Hoca'nın 40 senelik siyasetinde bunların bir örneğini bana gösterebilir misin? Bunlar Milli Görüş gömleğinin lekenmesi örnekleridir"