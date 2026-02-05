Fatih Erbakan Cumhurbaşkanlığına Adaylığını Açıkladı

"Kendi Adayımızla Seçime Gireceğiz"

Erbakan, önceki seçimlerde Cumhurbaşkanı lehine adaylıktan çekildiklerini hatırlatarak, yeni bir seçimde başka bir isim lehine feragat etmenin siyaseten ve mantıken uygun olmadığını belirtti. Erbakan’ın konuşmasında öne çıkan başlıklar şunlar:

Adaylık Kararı: Erbakan, "Yeniden Refah Partisi olarak Cumhurbaşkanı adayı çıkartacağız ve bu aday da genel başkan olarak biz olacağız" diyerek adaylığını resmen duyurdu.

Hazırlık Süreci: Partisinin ARGE Başkanlığı tarafından hazırlanan 9 bin sayfalık çalışma ve "Milli Kaynak Paketleri" ile yönetime hazır olduklarını vurguladı.

Proje Odaklı Siyaset: 81 ile yönelik yüzlerce "Refah Projesi" ve "Kalkınan Türkiye" vizyonuyla devleti yönetmeye talip olduklarını belirtti.

Erbakan, Türkiye’nin sorunlarına yönelik somut çözümlerle yola çıktıklarını ve bu projeleri hayata geçirmek için Cumhurbaşkanlığı makamına aday olduğunu sözlerine ekledi.