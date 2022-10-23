Fatih Erbakan açıkladı! İttifakı onlarla yapacağız

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Habertürk'te Serap Belet'in sorularını yanıtladı. Bir dizi konuda görüşlerini açıklayan Erbakan, AK Partili bazı yöneticilerin Yeniden Refah Partisi genel başkan yardımcılarıyla görüşmeye geldiklerini söyledi.

Erbakan, konuyla ilgili olarak şöyle konuştu:

"Cumhur İttifakı'ndan AK Parti'de genel başkan yardımcısı düzeyindeki bazı arkadaşlar gelip arkadaşlarımızla görüştüler. Son 1-2 ay içerisinde oldu. Bunların doğrudan Tayyip Bey'le bağlantılı olarak gelip gelmediğini bilemiyoruz. 'Cumhurbaşkanlığı seçiminde Fatih Bey aday olmasa, parlamento seçiminde ittifak yapsak' gibi birtakım görüşmeler, konuşmalar oldu. Genel başkan yardımcılarımızla görüştüler. Seçime yakın bu daha çok artar. Yeniden Refah Partisi'ndeki yükselişi görüyorlar. Bugün Cumhur İttifakı'nın 1 puana ihtiyacı var. Bizim düşüncemizi öğrenmek ona göre kendilerine yol haritası çizmek için yapmış olabilirler. Biz asıl ittifakımızı milletimizle yapacağız. Milletimiz de zaten bizi iki ittifaka da yakıştırmıyor."