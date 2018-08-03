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Fatih Dönmez: Edirne'nin tüm ilçeleri doğalgaza kavuşacak

Enerjive Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, 2019 yılında Edirne'deki tüm ilçelerin doğalgaza kavuşacağını ifade ederek, "2019 yılı sonuna kadar diğer eksik programda yer alan ilçe ve belde merkezlerimize doğalgazı getireceğiz. Edirnemiz daha güzel bir atmosfere ve hava kalitesine kavuşmuş olacak" dedi.

03 Ağustos 2018 Cuma 19:11
Fatih Dönmez: Edirne'nin tüm ilçeleri doğalgaza kavuşacak

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov ve Bulgaristan Enerji Bakanı Temenujka Petkova ile birlikte Yambol kentindeki Lozenets-Nedyalsko Boru Hattı'nın açılış törenine katıldı. Törenin ardından Türkiye'ye Edirne'deki Hamzabeyli Sınır Kapısı'ndan giriş yapan Bakan Dönmez, Edirne Valisi Günay Özdemir, Ak Parti Edirne İl Başkanı İlyas Akmeşe, İlçe Başkanı Çağrı Muştu tarafından karşılandı. Edirne'deki bir restoranda yemek yedikten sonra Bakan Dönmez yaya olarak Selimiye Camii'ne geçti.

Camide namaz kıldıktan sonra açıklamalarda bulunan Bakan Dönmez, Edirne'nin tüm ilçe ve beldelerinin 2019 yılında doğalgaza kavuşacağını ifade ederek, "Bugün Bulgaristan'da, hükümetin davetlisi olarak doğalgaz iletim hattının açılışına gittik. Dönüşte de Edirne Valisi Günay Özdemir'in daveti üzerine serhat şehrimiz Edirne'ye geldik. Selimiye Camii'nde namazımızı kıldık. Buradan yolumuza devam edeceğiz. Edirne ile ilgili şunu ifade edelim. Geçtiğimiz yıl açıkladığımız yeni il ve ilçelere doğalgaz programı kapsamında 222 ilçemiz ve beldemiz doğalgaz yatırım programına alınmıştır. Bunlardan 12'si beldeler dahil, Edirne ilimize ait. En çok ilçe ve beldenin dahil olduğu illerimizden bir tanesi. Bunlardan 3 tanesine verdik, program devam ediyor. 2019 yılı sonuna kadar diğer eksik programda yer alan ilçe ve belde merkezlerimize doğalgazı getireceğiz. Edirne'miz daha güzel bir atmosfere ve hava kalitesine kavuşmuş olacak" diye konuştu.

 



Haber Tarihi: 03 Ağustos 2018 Cuma 19:11
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  2. Edirne
  3. bakan dönmez
  4. edirne
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