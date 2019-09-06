Fatih Bulut kimdir? Fatih Bulut kaç yaşında nereli? | Fatih Bulut biyografisi

Sanatçı Fatih Bulut, çıkardığı parçayla kısa sürede binlerce kişinin tanığı bir isim haline geldi. Bu gelişmenin ardından Fatih Bulut’un hayatına dair bilgiler merak konusu oldu. Peki, Fatih Bulut kimdir? Fatih Bulut kaç yaşında ve nereli? İşte konuya dair merak edilen detaylar...

Fatih Bulut kimdir?

Kayserili düğün şarkıcısı Fatih Bulut, söz ve müziği kendine ait olan “Çok Sevdim Yalan Oldu” adlı şarkısıyla tanındı. Köydeki düğünlerde şarkı söyleyerek geçimini sağlayan Fatih Bulut’un 10 kardeşi var. Babasını kanserden, abisinii kalp krizinden kaybetti. Baba olmak için 7 yıl bekleyen Fatih Bulut’un bir kız ve erkek olmak üzere 2 çocuğu var.



Fatih Bulut'un 'Çok Sevdim Yalan Oldu' şarkısı 12 milyonu aşkın izlenme aldı. Şarkı Türkiye Youtube trendlerinde en popüler şarkı olurken dünya listelerine de girdi. Sanatçılığın .ocukluk hayali olduğunu söyleyen Fatih Bulut, ilham kaynağının düğünlerde karşılaştığı insanlar olduğunu söyledi.