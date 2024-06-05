Fatih Altaylı'ya anladığı dilden cevap! 'Hoşt!'

Yalanı kendine şiar edinen Fatih Altaylı, gündemi değerlendirdiği YouTube kanalında eski Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile ilgili bir iddia ortaya attı.

Altaylı, Varank'ın Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan'ın ayağını kaydırmak istediğini öne sürdü.

Altaylı, "Eski Sanayi ve Teknoloji Bakanı'nın, şu anda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Özel Kalem Müdürlüğünü yapmakta olan Hasan Doğan'ın ayağını kaydırmak için ciddi bir çaba içinde olduğu tespit edilmiş. Hasan Doğan'ı o görevden aldırıp, yerine kendisi geçmek üzere olduğu bir organizasyon içerisinde olduğu söyleniyor." dedi.

Altaylı'nın sözleri sonrası Mustafa Varank'tan konuyla ilgili bir cevap geldi.

Fatih Altaylı'ya Varank tokadı!

Varank, yazdığı bir not ile Hasan Doğan ile samimi fotoğrafını paylaştı.

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Varank, sosyal medya hesabı X'te yaptığı paylaşımda, "Ben de Fatih Altaylı'ya yakışan hitap şekliyle, biraz önce çektiğim bir fotoğrafla cevap vereyim: HOŞT" ifadelerini kullandı.