Fatih Altaylı'nın oy verdiği parti bile iflah olmuyor!

Galatasaray'da dün yapılan nefes kesen başkanlık seçiminin galibi Burak Elmas oldu.

Galasaray’daki seçimi bugünkü köşesinde konu alan Habertürk yazarı Fatih Altaylı, dikkat çeken bir ifade kullandı.

Burak Elmas’ı desteklediğini belirten Altaylı yazısında oy verdiği siyasi partinin bugüne kadar sadece 2 seçim kazanabildiğini söyledi.

Altaylı’nın bu açıklaması “oy verdiği parti bile iflah olmuyor” yorumlarına neden oldu.

Altaylı şunları yazdı;

Dün sadece Galatasaray seçimleri üzerine yazdım bu köşede.

Tüm adayları değerlendirdim ve seçim Eşref Hamamcıoğlu ile Burak Elmas arasında geçer dedim.

Tam da öyle oldu.

Kıran kırana geçen, kılpayı sonuçlanan bir seçimle Elmas kazandı.

Elmas’ı desteklediğimi, daha doğrusu oy verme hakkım olsa Elmas’a oy vereceğimi de yazmıştım zaten dün.

Galatasaray’daki durumum ülke siyasetindeki durumum da 180 derece farklı.

Türkiye’de oy verdiğim partinin iki yerel seçim hariç kazandığını hiç görmedim.

(...)