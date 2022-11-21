Fatih Altaylı'dan, TSK'nın hava harekatıyla ilgili akıl almaz yazı! Yazıklar olsun sana

Suriye ve Irak'ın kuzeyine yapılan hava harekatı, Fatih Altaylı'nın ayarlarını bozdu. Harekattan alaycı ifadelerle bahseden Altaylı, ABD'nin alçaklığını ön plana çıkartıp, kahraman Mehmetçiğin başarısını gizleme gayretine girişti. Altaylı, Habertürk'teki maksatlı yazısında şunları kaydetti:

"Suriye'nin kuzeyine ve Irak'ın kuzeyine hava harekatı yapmışız yine.

Yapalım yapmasına da.

Müttefikimiz, dostumuz, F-35'leri bırak, elden düşme F-16'ları bile vermeyen ve bu eski uçakları versin diye kapısını aşındırdığımız Amerika Birleşik Devletleri, bizim hava harekatından 1 gün önce açık bir şekilde vatandaşlarını uyardı.

Dedi ki, "Ey Vatandaşlarım, Türkiye, Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyine bir hava harekatı yapmayı planlıyor. Bu bölgelerden uzak durun."

Sizce ABD bu uyarı ile Suriye'nin ve Irak'ın kuzeyindeki yoğun Amerikalı nüfusunu mu korumayı amaçlamıştı!

ABD'nin bu uyarısından sonra acaba bölgedeki terör unsurları "Biz Amerikalı değiliz" diyerek yerlerinde oturmaya devam mı etmiştir!

Yoksa onlar da araziye uyum mu sağlamıştır?

Teröristler bu kadar salak olabilir mi!

Biz bu kadar salak mıyız!"