Fatih Altaylı'dan İmamoğlu ile ilgili olay iddia! Yer yerinden oynayacak

Ekrem İmamoğlu'nun, iki günlük şehir dışı programı çerçevesinde belediye başkanlığı vekaletini CHP'li Hüseyin Aksu'dan alıp İYİ Partili Akın Gürkan'a vermesini değerlendiren Fatih Altaylı, bomba bir iddiada bulundu. Altaylı, İmamoğlu'nun "İyi Parti’ye bir Cumhurbaşkanı adayı lazım” diyerek bu partiye katılabileceğini ileri sürdü. İşte Habertürk'teki o yazının ilgili bölümü:

"İmamoğlu’nun vekaleti İyi Partili bir isme vermesi bana bir adım ötesini düşündürtüyor.

Son zamanlarda bazı anketler ortaya atılmaya başlandı, biliyorsunuz.

İyi Parti’nin sıkı bir yükseliş içinde olduğunu ve hatta CHP’yi az farkla da olsa geçtiğini gösteren anketler.

Bu anketlere bakan İmamoğlu, “Masada güçlü olan taraf İyi Parti olacak. Meral Hanım’ın da Cumhurbaşkanı değil Başbakan adayı olduğunu biliyoruz. İyi Parti’ye bir Cumhurbaşkanı adayı lazım” diyerek İyi Parti’ye geçer mi acaba!

Sonuçta doğma büyüme CHP’li olmadığını, siyasete ilk girdiği yıllarda kısa süren bir ANAP macerası olduğunu, babasının da Ülkücü kökenli bir ANAP sempatizanı olduğunu yani Merkez Sağ siyasete pek de uzak olmadığını kendi açıklamalarından biliyoruz.

Bu yüzden de İyi Parti’ye geçer mi geçmez mi bilmem.

Ama aklından geçerse hiç şaşırmam."