Fatih Altaylı'dan geri vites
Gazeteci Fatih Altaylı, resmi Twitter hesabından, İBB'yi eleştirdiği tweeti sildi.
Türkiye genelinde etkili olan kar yağışı İstanbul'da hayatı olumsuz etkiledi. İBB'nin karla mücadelede yetersiz kalması sonucu birçok sürücü mağdur oldu.
Gazeteci Fatih Altaylı ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "An itibarıyla Barbaros Bulvarı. Keşke biraz tuzlasalar." ifadelerini kullanarak İBB'nin çalışmalarının yetersiz kalmasını eleştirdi. Altaylı'nın, İBB'yi eleştirdiği tweeti kısa süre sonrası silmesi dikkat çekti.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından İstanbul'da beklenen kar yağışı etkili olmaya başladı. Özellikle akşam saatlerinde şiddetini artıran kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. İBB'nin karla mücadelede yetersiz kalması sonucu birçok sürücü mağdur oldu.
Altaylı İBB'yi eleştirdi
Gazeteci Fatih Altaylı ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İBB'nin çalışmalarının yetersiz kalmasını eleştirdi. Altaylı paylaşımında, "An itibarıyla Barbaros Bulvarı. Keşke biraz tuzlasalar." ifadelerini kullandı.
Altaylı'nın, İBB'yi eleştirdiği tweeti kısa süre sonrası silmesi dikkat çekti.