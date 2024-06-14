  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Siyaset Fatih Altaylı’dan Ekrem’e yağcılık
Siyaset

Fatih Altaylı’dan Ekrem’e yağcılık

Yeniakit Publisher
2024-06-14 14:53:00 -
Fatih Altaylı’dan Ekrem’e yağcılık

28 Şubatçı, CHP yandaşı Fatih Altaylı, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun 2028 adaylığı için “yıkama yağlama” çalışmalarına şimdiden başladı.

Türkiye’nin menfaatine olan her icraata kılıf bulup karşı çıkan, ülkenin polisine sinkaflı küfür edecek kadar ileri giden, mütedeyyinlerin kılık kıyafetine karışıp milyonlarca vatandaşı tehdit eden, başörtülü okumak isteyen öğrencilere küfreden ve daha sayısız rezillikle gündemden düşmeyen Fatih Altaylı isimli sözde gazeteci, 2028 cumhurbaşkanlığı seçimi için CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu hazırlamaya başladı.

YouTube’da video yayınlayan Altaylı, İmamoğlu için, “Bence ne olursa olsun, bir dahaki seçimin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’dur.” ifadelerini kullandı.

Bu tercihin değişmeyeceğini ifade eden Altaylı, “Aday olur ve kazanması büyük ihtimaldir” açıklamasını yaptı.

İmamoğlu'nun artık hiçbir bahanesi kalmadı! Huuu, Ekrem Bey! O sorunu ne zaman çözüyorsunuz?
İmamoğlu'nun artık hiçbir bahanesi kalmadı! Huuu, Ekrem Bey! O sorunu ne zaman çözüyorsunuz?

Medya

İmamoğlu'nun artık hiçbir bahanesi kalmadı! Huuu, Ekrem Bey! O sorunu ne zaman çözüyorsunuz?
ÖNE ÇIKAN VİDEO

İstanbullu vatandaş Ekrem İmamoğlu’na ateş püskürdü!
İstanbullu vatandaş Ekrem İmamoğlu’na ateş püskürdü!

Sosyal Medya

İstanbullu vatandaş Ekrem İmamoğlu’na ateş püskürdü!

Ekrem'den İstanbul'a çok büyük hizmet! Haliç'i b.ka buladı
Ekrem'den İstanbul'a çok büyük hizmet! Haliç'i b.ka buladı

Gündem

Ekrem'den İstanbul'a çok büyük hizmet! Haliç'i b.ka buladı

DEM'in ortağı İmamoğlu'na şehitler derneğinden 'onursal üyelik' belgesi!
DEM'in ortağı İmamoğlu'na şehitler derneğinden 'onursal üyelik' belgesi!

Siyaset

DEM'in ortağı İmamoğlu'na şehitler derneğinden 'onursal üyelik' belgesi!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23