Fatih Altaylı’dan Ekrem’e yağcılık

Türkiye’nin menfaatine olan her icraata kılıf bulup karşı çıkan, ülkenin polisine sinkaflı küfür edecek kadar ileri giden, mütedeyyinlerin kılık kıyafetine karışıp milyonlarca vatandaşı tehdit eden, başörtülü okumak isteyen öğrencilere küfreden ve daha sayısız rezillikle gündemden düşmeyen Fatih Altaylı isimli sözde gazeteci, 2028 cumhurbaşkanlığı seçimi için CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu hazırlamaya başladı.

YouTube’da video yayınlayan Altaylı, İmamoğlu için, “Bence ne olursa olsun, bir dahaki seçimin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’dur.” ifadelerini kullandı.

Bu tercihin değişmeyeceğini ifade eden Altaylı, “Aday olur ve kazanması büyük ihtimaldir” açıklamasını yaptı.