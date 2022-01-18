Fatih Altaylı'dan dindar insanlara skandal küfür

Sezen Aksu'nun Hz. Adem ve Hz. Havva'ya yönelik hakaretini savunanlar kervanına Habertürk'ün küfürbaz yazarı Fatih Altaylı da katıldı. Üniversiteli başörtülüye “f…şe” demesinin hesabını mahkemeler sormayınca, edepsiz Altaylı da Aksu’yu eleştiren bütün dindarlara kadın-erkek ayırt etmeksizin “H….tir” diye küfür etti. İşte Türk basın tarihine kara bir leke olarak geçecek o pespaye yazının ilgili bölümü:

"(...) Bir kadın sanatçı 5 yıl önce yayınlanmış bir şarkısında Adem ile Havva’ya cahil dedi diye ortalık yıkılıyor.

Neymiş, değerlerimiz ayaklar altına alınmış.

(...) Bir şarkı sözündeki teşbihten mi gocunuyorsunuz be utanmazlar.

(...) Size edecek tek bir söz var ama burada yazamam.

“Ha…” ile başlıyor.

Çoğul olduğunuz için de “...tiriniz” ile bitiyor.

Gerçekten “Ha….iniz” (...)"