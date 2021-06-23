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Gündem Fatih Altaylı'dan AK Partili kadın yöneticiye iğrenç sözler
Gündem

Fatih Altaylı'dan AK Partili kadın yöneticiye iğrenç sözler

Kendisine "yaratık" diyerek hakaret eden Fatih Altaylı'ya cevap veren AK Parti Denizli İl Başkan Yardımcısı Cemile Taşdemir, "Medeniyetten nasibini almamış barbar bir yaşam formu bile bir kadınla nasıl konuşulmayacağını bilir. Bu hakaretlerin sebebi suçluluk psikolojisi mi?" ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2021-06-23 14:46:00 -
Fatih Altaylı'dan AK Partili kadın yöneticiye iğrenç sözler

Habertürk yazarı Fatih Altaylı, AK Parti Denizli İl Başkan Yardımcısı Cemile Taşdemir'in sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma hakaretle çirkin bir cevap verdi. Taşdemir'e "yaratık" diyerek hakaret eden Altaylı tepki toplayan açıklamalarda bulundu.

Sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan Cemile Taşdemir, "Uğur Dündar, Fatih Altaylı, Sevilay Yılman ve daha nicelerinin suskunluğu asaletlerinden değilmiş onu öğrenmiş olduk" ifadelerini kullandı.

Taşdemir'in paylaşımı karşısında çılgına dönen ve nefret kusan Altaylı, "Yaratık benim bu rezillikle ne alakam var. Şerefsizlik yapma. Utanmaz olma. Ben senin etrafında toplanan alçak hırsızlardan değilim. Adımı kirli ağzınıza almayın" diyerek hakaretler savurdu.

Gelen yoğun tepkiler sonrası Altaylı söz konusu paylaşımını yayından kaldırırken Cemile Taşdemir, yeni bir paylaşımda daha bulundu.

Altaylı'nın skandal sözlerine cevap veren Taşdemir, şunları kaydetti:

"Belli konulardaki suskunluğunu sordum ama gelen cevap bu. Medeniyetten nasibini almamış barbar bir yaşam formu bile bir kadınla nasıl konuşulmayacağını bilir. Bu hakaretlerin sebebi suçluluk psikolojisi mi? Hadi var mısın mal varlıklarımızı ortaya koyalım."

"Dert, batan toplu iğnem"

"Fatih Altaylı bana yaptığı hakaretleri bu soruyu soranlara yapabildi mi?" diye soran Taşdemir, "Ama tabi dert farklı. Dert, batan toplu iğnem" ifadelerini kullandı.

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