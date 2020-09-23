Fatih Altaylı ve CHP’li Atilla Sertel'in yalanı elinde patladı! Ersin Düzen'in maaşı açıklandı

Fatih Altaylı ve CHP İzmir Milletvekili Atilla Sertel'in hedef gösterdiği Ersin Düzen’in maaşı kamuoyu ile paylaşıldı.

Ayda 400 bin TL aldığını iddia edilen TRT'nin Stadyum programı sunucusu Ersin Düzen'in bunu iftira olduğunu canlı yayında açıklamıştı.

Konuya ilişkin resmi açıklama TRT'den geldi.

Kurumdan yapılan açıklamada Düzen'e yeni yayın döneminde yapılan %10 bir atış yapıldığı ve aylık 27.500 lira ödendiği kaydedildi.

TRT'de 10 yıldır Stadyum programının moderatörlüğünü yaptığı ifade edilen Ersin Düzen'e bu rakamın dışında başka bir ücret ödenmediği kaydedildi.

Yalanları elinde patladı

TRT'den gelen bu resmi açıklama ile birlikte Fatih Altaylı ve CHP'li Atila Sertel'in yalanı ellerinde patlamış oldu.