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Gündem Fatih Altaylı canlı yayında ağladı
Gündem

Fatih Altaylı canlı yayında ağladı

Habertürk'te yayınlanan Teke Tek programında Hatay'daki son durum konuşulurken program sunucusu Fatih Altaylı gözyaşlarına hakim olamadı.

Yeniakit Publisher
2023-02-06 22:26:00 -

Kahramanmaraş, 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki depremle sarsıldı. Deprem Kahramanmaraş'ın yanı sıra Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Şanlıurfa, Adıyaman, Gaziantep, Malatya ve Hatay'da ağır hasara yol açtı. Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş, Fatih Altaylı'nın Teke Tek programına telefonla bağlanarak kentteki son durum hakkında bilgi verdi.

"1200 civarında bina yıkıldı"

Hatay'da durumun 'çok kötü' olduğunu vurgulayan Savaş "Maalesef hem can kaybı konusunda hem bina enkazı konusunda da sıkıntımız var. 1200 civarında bina yakıldı. En çok kent merkezinde. Antakya, Kırıkhan, İskenderun'da var. Bunların dışında imkanlarımızla kurtarmaya çalışıyoruz. İş makinasını çok fazla sokamıyoruz. İş makinası aşağıdaki canlı insanlara zarar verebiliyor." dedi.

"İnsanlar ısı kaybından ölebilir"

Acil kurtarabilecekleri insanlara yöneldiklerini ifade eden Savaş "Kurtarma ekibimize 'şurada yakınım var' diye bize ismini yazdıran insanımız var. Sabah 05.00'ten beri imkanlarımızla yapıyoruz. Bu belediyenin altından kalkamayacağı bir felaket. Hızlı bir şekilde arama kurtarma ekiplerine ihtiyacımız var. Şu anda dışarısı 2-3 derece. Yağmur yağıyor. İnsanlar ısı kaybından hayatını kaybedebilir" diye konuştu.

Gözyaşlarını tutamadı

Lütfü Savaş'ı dikkatle dinleyip görüntüleri izleyen Fatih Altaylı, bu sözler karşısında canlı yayında gözyaşlarına hakim olamadı.

"Yerel imkanlarla bunu karşılama şansımız yok"

Savaş konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Türkiye çapında hem devletimizden, hem hükümetten, sivil toplum örgütleri, hayırseverlerden yardım bekliyoruz. Belediyelerimiz de ekiplerini kurtarmaya göndermeye başladı. Dışarıdakilerin barınmaya, giyim kuşama ve gıdaya ihtiyaçları var. Hızlı bir şekilde herkesin kendi imkanını zorlayarak sadece bize değil; Maraş'ta da yıkım var. 10 ilde sıkıntı var. En çok sıkıntı Maraş ve Hatay. İvedilikle ne kadar insanımıza ulaşabilirsek, o kadar insanımızın hayatını kurtarma imkanımız var. Dışarıdakilerin en azından barınması, yeme içmesine destek vermek lazım. Yerel imkanlarla bunu karşılamamız maalesef yok.

"Enkaz altında kalanlar var"

Enkaz altında kalanlar, hayatını kaybedenler var. Bu büyük afetlerde daha çok dışarıdan gelen ekiplerin kurtarma işlemleri yapması gerekiyor. Çoğu insan panikte. Biz iş makinaları ve itfaiye ekipleri ile insanları kurtarmaya çalışıyoruz. Mutlaka dışarıdan daha zinde, şuurlu, sakin insanlara ihtiyaç var. Gelmeye başladılar. Ne kadar hızlı gelirlerse o kadar insanlarımızın hayatını kurtarma şansımız olur. Kente ulaşımda majör sorun yok, bazı köprülerde ve asfaltlarda zarar var."

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