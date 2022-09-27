Fatih Altaylı Ahmet Davutoğlu'ndan defalarca özür diledi!

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Fatih Altaylı Habertürk TV canlı yayınında İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i konuk etti.

Altaylı yayında, İP'li Akşener'e, Davutoğlu'nun geçmişte AK Parti'de olması sebebi ile "inandırıcı" bulunmadığını söyledi.

Defalarca özür diledi!

Ahmet Davutoğlu, Altaylı'ya yayında mesaj gönderdi. Fatih Altaylı Davutoğlu'nun mesajını canlı yayında aktardı.

Altaylı bir dakika içinde Davutoğlu'ndan defalarca özür dileyerek, şu ifadeleri kullandı:

Sayın Davutoğlu az önceki cümlemle ilgili bir şey söylemiş. Geçmişteki durumundan dolayı inandırıcı bulunmadığını söylemiştim ya.. Sayın Davutoğlu keşke bunu sizin yayınızdayken söyleseydiniz diyor. Sayın Davutoğlu haklısınız. Özür dilerim arkanızdan konuşmuş gibi oldum. Ne söylerseniz yazmaya da hazırım. Özür dilerim.