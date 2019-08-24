0553 313 94 23

Fasulye tarlasında hayvanlarını otlattı

Bilecik’in Pazaryeri ilçesindeki bazı fasulye yetiştiricileri, düşük fiyat karşısında maliyetini kurtaramadıkları mahsullerini satmak yerine hayvanlarına yedirmeye başladı.

24 Ağustos 2019 Cumartesi 12:16
Fasulye tarlasında hayvanlarını otlattı

Bilecik’in Pazaryeri ilçesindeki bazı fasulye yetiştiricileri, düşük fiyat karşısında maliyetini kurtaramadıkları mahsullerini satmak yerine hayvanlarına yedirmeye başladı.


Pazaryeri’in ünlü Boncuk Fasulyesi hasadına başlandığı günden beri fiyatlarının hızlı bir şekilde aşağıya düşmesi çiftçilere büyük üzüntü yaşatıyor. Halen 2-3 lira arasındaki tarla fiyatı üreticiyi memnun etmiyor. Maliyetlerinden bile aşağı düşen fiyatlar nedeni ile bazı çiftçiler fasulye tarlalarındaki ürünleri toplamayarak hayvanlara yedirmeye başladı.



‘Üretici olarak bir araya gelemedik’


Pazaryeri’nde fasulye üreticisi Deniz Çalışkan, hasadına başlandığında Pazaryeri Boncuk fasulyesinin fiyatını 5-6 lira arasında belirlendiğini belirterek, “Geçenlerde yapmış olduğum açıklamada yetkililere bana yardımcı olmaları için seslenmiştim. Kaymakam bey Belediye Başkanımız Zekiye Tekin, Tarım Müdürüm, Ziraat Odası Başkanımız hepsi ellerinden gelen her şeyi yaptılar. İlk başta onlara çok teşekkür ediyorum. Fakat biz üretici olarak bir araya gelemedik, toplanamadık. Bu fiyat sıkıntısı ile toplantılar düzenlendiyse de çok küçük bir topluluktuk katıldığı ve bir sonuca ulaşamadık. Şu anda gördüğünüz gibi benim ulaştığım kendimce sonuç buydu. Koyunlarımı getirdim ve tarlama saldım, çünkü işçi parasını çıkaramıyorum şu anda” dedi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 24 Ağustos 2019 Cumartesi 12:16
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Ahmet Olgun Bilecik’te sahne aldı
    1. Ahmet Olgun Bilecik’te sahne aldı
    2. Antalya'ya tüm zamanların rekoru..
    3. (Özel) Osmanlı devletinin yıkılışını,..
    4. Esed'in danışmanından küstah tehdit!..
    5. AK Parti bölge toplantısı Nevşehir’de..
    6. Kick boksta söz sahibi Elazığ
    7. Milli binici Derin Demirsoy'dan..
    8. Alaşehir Şoförler Odası yeni hizmet..
    9. Doğum yapan eşini hastanede bıçakladı
    10. Yavru köpekler süt annelerine kavuştu
    11. Amazon’daki yangının ikinci haftasında..
    12. Kalkınma ve destekleme programında..
    13. Eyüpsultan’da para ve otomobil çalan..
    14. Canan Karatay uyardı! "1950'lerden..
    15. Büyükşehir’den spor etkinlikleri için..
    16. Akşehir’de Onur Günü kutlandı
    17. Küçük çocuğa babadan sokak ortasında..
    18. Orman yangınının meydana geldiği..
    19. SASTOP’tan, Başkan Işıksu’ya ziyaret
    20. Kadina şiddet görüntüleri çocuklarda..
    21. Sivasspor, Çaykur Rizespor maçına hazır
    22. Gerze’ye plastik atık kutuları
    23. TDV yurtlarında öğrenci kabulüne..
    24. Pehlivan, "Şehrin önünün açılması için..
    25. Oğlu için HDP İl Başkanlığı önünde..
    26. Doğum yapan eşini bıçakladı
    27. Tunceli’de 22. Geleneksel Bal Festivali
    28. Gençler ve Yıldızlar Dünya Okçuluk..
    29. Dünya Aramileri Türkiye'nin..
    30. Yüksekova’da sivil aracın geçişi..
    Melih Gökçek'ten zehir zemberek açıklama: Sizin şerefinize ne oldu?
    Melih Gökçek'ten zehir zemberek açıklama: Sizin şerefinize ne oldu?
    Abdullah Gül sessizliğini bozuyor! Kayyım kararı sonrası o şehirde miting düzenleyecek
    Abdullah Gül sessizliğini bozuyor! Kayyım kararı sonrası o şehirde miting düzenleyecek
    Cübbeli Ahmet Hoca'dan Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu açıklaması! 'Ben demokrasici değilim ama...'
    Cübbeli Ahmet Hoca'dan Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu açıklaması! 'Ben demokrasici değilim ama...'
    Odatv ve Soner Yalçın'ı hoplatacak gelişme! Nihat Genç'in açtığı siteden 'ilk yemin'
    Odatv ve Soner Yalçın'ı hoplatacak gelişme! Nihat Genç'in açtığı siteden 'ilk yemin'
    Oktay Vural'dan çok konuşulacak sözler: Bunlar gerçek olabilir mi?
    Oktay Vural'dan çok konuşulacak sözler: Bunlar gerçek olabilir mi?

    Günün Karikatürü

    24 Ağustos 2019
    Hidayet Türkoğlu'ndan binlerce beğeni alan "Rasim Ozan" mesajı!
    Hidayet Türkoğlu'ndan binlerce beğeni alan "Rasim Ozan" mesajı!
    Meclis resmen kabul etti! İşte o ülkenin Ay Yıldızlı yeni bayrağı
    Meclis resmen kabul etti! İşte o ülkenin Ay Yıldızlı yeni bayrağı