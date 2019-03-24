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Fasulye ezmesi nasıl yapılır? İşte Fasulye ezmesi yapmanın püf noktaları

Fasulye yemeklerine bir yenisini eklemek isteyenler için pratik bir öneri: Fasulye ezmesi. Lübnan mutfağının en sevilen yemeklerinden humus ile benzer malzemelerden oluşan fasulye ezmesini dip sos olarak bile kullanabilirsiniz. Peki, fasulye ezmesi nasıl yapılır? İşte fasulye ezmesi yapmanın püf noktaları...

24 Mart 2019 Pazar 12:31
Fasulye ezmesi nasıl yapılır? İşte Fasulye ezmesi yapmanın püf noktaları

Fasulye yemeklerine bir yenisini eklemek isteyenler için pratik bir öneri: Fasulye ezmesi. Lübnan mutfağının en sevilen yemeklerinden humus ile benzer malzemelerden oluşan fasulye ezmesini dip sos olarak bile kullanabilirsiniz. Peki, fasulye ezmesi nasıl yapılır? İşte fasulye ezmesi yapmanın püf noktaları...

Fasulye ezmesi nasıl yapılır?

Fasulye ezmesi için gerekli malzemeler

500 gram haşlanmış kuru fasulye
1 tane kuru soğan
2-3 diş sarımsak
1 tane küp şeker
4 çorba kaşığı sızma zeytinyağı
3 çorba kaşığı dolusu tahin
1,5 limonun suyu ve rendesi
1 tatlı kaşığı tarçın
Kırmızı pul biber

Üzeri için:

1 tane kırmızı soğan
2 çorba kaşığı zeytinyağı
1 tane küp şeker
1 çorba kaşığı dolmalık fıstık
1 tatlı kaşığı tatlı kırmızı toz biber
5 dal maydanoz
1 çay kaşığı karabiber
2 çay kaşığı tuz

Yapılışı:

Bir tavaya 2 kaşık kadar zeytinyağı koyun.

Tavadaki zeytinyağı kızdıktan sonra, ince rendelediğiniz soğan ve sarımsakları, 1 tane küp şekeri tavaya alın ve pembeleşinceye dek sote edin.

Fasulyeleri önceden haşlayın ve suyunu süzün.

Haşlanmış olan fasulyeleri de tavadaki karışıma ekleyerek sotelemeye devam edin.

Daha sonra fasulyeleri de ilave edince ardından tuz, karabiber, tarçın, ve kırmızı pul biber ekleyin karıştırın ve ocağın altını kapatın.

Sonra bu karışımı robota koyun, üstüne tahin, limon suyu ve geriye kalan 2 çorba kaşığı zeytinyağını da ekleyin. Bunları birlikte pürüzsüz bir kıvam olana dek çekin.

Kasenin içine streç film yayın ve bu karışımı streç filmin içine koyup streç film ile buzdolabında soğuması için bekletin.

Yine tavada 2 kaşık zeytinyağında kırmızı soğanı, şeker ve fıstıkları da soteleyin.

Dolapta soğuyan fasulye ezmesini kalıptan çıkarın ve üstüne soğan ile fıstıklı karışımı ekleyin.

Tavada geriye kalan zeytinyağı içine kırmızı toz biber dökün ve karıştırın. Sonra bu yağı hepsinin üstüne gezdirin.

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Haber Tarihi: 24 Mart 2019 Pazar 12:31
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