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Teknoloji Fas'tan "savaş gemisi" hamlesi... Türkiye ile anlaştılar
Teknoloji

Fas'tan "savaş gemisi" hamlesi... Türkiye ile anlaştılar

Fas Ordusu'nun 7 adet "hızlı saldırı botu" ve bir adet "Korvet" almak için Türkiye ile anlaştığı iddia edildi. Fas basını, anlaşmanın 222 milyon dolar değerinde olduğunu yazdı.

Yeniakit Publisher
2022-01-12 18:28:00 -
Fas'tan "savaş gemisi" hamlesi... Türkiye ile anlaştılar

Fas basını, Fas Kraliyet Donanması'nın 7 adet hızlı saldırı botu ve bir adet Korvet almak için Türkiye ile anlaştığını yazdı. Müzakereler geçen 2021'in Ekim ayında başladığını yazan ülke basını anlaşmanın toplam 222 milyon dolar olduğunu belirtti.

Teslimatların 2022'nin ikinci yarısında gerçekleşmesinin planlandığı vurgulandı. Fas'ın hızla Türk askeri sanayisi için en büyük büyüyen pazarlardan biri haline geldiğine dikkat çekildi.

Haberde şu ifadelere yer verildi:

"Görünüşe göre Kraliyet Donanması teknolojisi ve modası geçmiş, bakımı daha pahalı olan bu gemileri yenileriyle değiştirmek istiyor."

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