Fas'ta 131 düzensiz göçmen kurtarıldı

Fas Silahlı Kuvvetlerinden yapılan açıklamada, Deniz Kuvvetleri'nin El-Uyun kenti açıklarında yaptığı iki operasyonda "zor durumda kalan iki tekneye yardım sağladığı" belirtildi.

Açıklamada, Atlas Okyanusu açıklarında Kanarya Adaları'na gitmek üzere iki teknede bulunan Sahra Altı Afrika ülkelerinden, 27'si kadın 8'i çocuk 131 düzensiz göçmenin kurtarıldığı kaydedildi.

İlk yardımın sağlandığı düzensiz göçmenlerin hukuki işlemlerinin yapılması için El-Uyun Limanı'na götürülüp güvenlik birimlerine teslim edildiği aktarıldı.

Fas İçişleri Bakanlığından 23 Ocak'ta yapılan açıklamada, geçen yıl 75 bin 184 düzensiz göçmenin yakalandığı duyurulmuştu.

Her yıl binlerce düzensiz göçmen, daha iyi bir yaşam umuduyla Avrupa'ya ulaşmak için Afrika'dan Akdeniz'e açılıyor. Göçmenlerin bir kısmı Avrupa'ya ulaşmayı başarırken bir kısmı ise denizde can veriyor.

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Fas, Avrupa kıyılarına yakın coğrafi konumu nedeniyle düzensiz göçmenlerin yoğun geçiş noktası olarak kullandığı bölgeler arasında yer alıyor.

Kaynak: AA