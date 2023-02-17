Fas'lı general "işbirlikçi" olmak için İsrail'i ziyaret etti

İşgal ordusu Sözcüsü Avichay Adraee, Fas Silahlı Kuvvetleri Topçu Tugayı Komutanı General Muhammed Binvali'nin İsrail'i ziyaret ettiğini duyurdu.

Adraee, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Faslı General Binvali'nin ilk kez İsrail'i ziyaret ettiğini belirterek, ziyaretin, İsrail ile Fas topçu birlikleri arasındaki işbirliğini ve ilişkiyi güçlendirme çerçevesinde gerçekleştirildiğini bildirdi.



General Binvali ve beraberindeki Fas misyonunun İsrail'deki bazı askeri bölgeleri gezdiğini aktaran Adraee, Twitter hesabından ziyarete ilişkin birkaç fotoğraf paylaştı.

Fas makamlarından ziyarete ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

Fas ile İsrail, 22 Aralık 2020'de diplomatik ilişkilerin normalleştirilmesi kapsamında 4 anlaşma imzalamış, çeşitli alanlarda ortak işbirlikleri de yoğunluk kazanmıştı.

İsrail Ordu Sözcüsü'nün Twitter paylaşımı: