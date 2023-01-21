Faslı futbolcu Belhanda'dan Galatasaray'a ağır darbe!

2021-22 sezonunda yönetime sitemde bulunduğu için sözleşmesi feshedilen Younes Belhanda, Galatasaray'a açtığı davayı kazandı. Sarı kırmızılar 1.8 milyon Euro ödeyerek oyuncuyla uzlaştı.

Galatasaray'ın 2021-22 sezonunda stadın bozuk zemini için söylediği sözler nedeniyle sözlemesi tek taraflı feshettiği Younes Belhanda, sarı kırmızılardan tazminat kazandı. FIFA'ya açtığı davayı kazanan Faslı futbolcu, Galatasaray'ın 1.8 milyon Euro'luk uzlaşma teklifini kabul etti.

Belhanda, Mart 2021'de 2-2 berabere kalınan Sivasspor maçının ardından "Florya'daki antrenman sahamız bile buradaki sahadan daha iyi. Gerekirse dünyanın en iyi uzmanlarını tutup burasının düzeltilmesi gerekiyor. Galatasaray yöneticileri bir çözüm bulmalı. Twitter’da, Instagram’da kendine bakacağına, medyaya bakacağına gel statla ilgilen" açıklaması yaptı.

Mustafa Cengiz başkanlığındaki yönetim, bu sözler üzerine Belhanda'nın sözleşmesini tek taraflı olarak feshetti. Galatasaray'ın iddiası Belhanda'nın iç disipline aykırı hareket etmesiydi.

2017 yazında Galatasaray'a imza atan ve sözleşmesinin son senesinde bulunan Belhanda alacakları için FIFA'ya gitti. Oyuncunun sözleşme sonuna kadar olan iki aylık kazancının ödenmesini isteyen FIFA, Belhanda'ya kesilen cezaların iptaline karar verdi. Dava CAS'a taşındı.

Galatasaray KAP'a bildirdi: Anlaşma sağlandı

Galatasaray'ın borsaya bildirdiği finansal raporda isim verilmeden Belhanda ile anlaşma sağlandığı açıklandı. Sarı kırmızılar, Belhanda'ya 1.8 milyon Euro vererek davayı kapattı.

Belhanda, Galatasaray'dan ayrıldıktkan sonra Adana Demirspor ile sözleşme imzaladı ve hâlâ lacivert mavililerin başarısı için ter döküyor. 2024 yazına kadar sözleşmesi bulunan 32 yaşındaki oyuncu, Galatasaray formasıyla 131 maça çıkan Belhanda 22 gol atarken 26 asist yaptı.