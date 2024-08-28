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Dünya Faşist kalkışmaya, faşist bakanın sözlerine tepki yağdı! Kaosa sürükleme planı yaptığı iddia edildi
Dünya

Faşist kalkışmaya, faşist bakanın sözlerine tepki yağdı! Kaosa sürükleme planı yaptığı iddia edildi

Yeniakit Publisher
2024-08-28 00:39:00 -
Faşist kalkışmaya, faşist bakanın sözlerine tepki yağdı! Kaosa sürükleme planı yaptığı iddia edildi

Gazze Şeridi ve Batı Şeria’daki saldırıları sürerken İsrail’in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, kaos planı kalkışmaya hazırlandığını din savaşına çekme girişimi olan çok tehlikeli olduğu iddia edildi

Gazze Şeridi ve Batı Şeria’daki saldırılarını sürdüren İsrail’in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa'da bir sinagog inşa etmek istediğini söyledi. İsrail siyasetini karıştıran Ben-Gvir’in açıklamalarına tepki yağdı. Filistin Devlet Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada bunun “tüm bölgeyi yakacak bir din savaşına çekme girişimi olan çok tehlikeli bir çağrı” olduğu vurgulandı.

Hamas ise Ben-Gvir’in “ateşe benzin döktüğünü” belirterek Arap ve İslam dünyasına Mescid-i Aksa’yı koruma çağrısı yaptı. İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant ise Ben-Gvir’in “ülkenin ulusal güvenliğini tehlikeye attığını” söyledi. Ana muhalefet lideri Yair Lapid ise Başbakan Binyamin Netanyahu hükümetinin “kontrolü kaybettiğini” ifade etti.

İsrail Başbakanlık Basın Ofisi, faşist bakan Ben-Gvir'in ifadeleri sonrası yaptığı yazılı açıklamada, Mescid-i Aksa'daki statükonun değişmediğini savundu. Filistin karşıtı görüşleriyle öne çıkan Ben-Gvir, sık sık Mescid-i Aksa'ya baskın düzenliyor.

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