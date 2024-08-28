  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Faşist kalkışmaya, faşist bakanın sözlerine tepki yağdı! Din savaşı planı yaptığı iddia edildi
Dünya

Faşist kalkışmaya, faşist bakanın sözlerine tepki yağdı! Din savaşı planı yaptığı iddia edildi

Yeniakit Publisher
2024-08-28 00:39:00 - 2024-08-28 02:09:24
Faşist kalkışmaya, faşist bakanın sözlerine tepki yağdı! Din savaşı planı yaptığı iddia edildi

Gazze Şeridi ve Batı Şeria’daki saldırıları sürerken İsrail’in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, kaos planı kalkışmaya hazırlandığını din savaşına çekme girişimi olan çok tehlikeli olduğu iddia edildi

Gazze Şeridi ve Batı Şeria’daki saldırılarını sürdüren İsrail’in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa'da bir sinagog inşa etmek istediğini söyledi. İsrail siyasetini karıştıran Ben-Gvir’in açıklamalarına tepki yağdı. Filistin Devlet Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada bunun “tüm bölgeyi yakacak bir din savaşına çekme girişimi olan çok tehlikeli bir çağrı” olduğu vurgulandı.

Hamas ise Ben-Gvir’in “ateşe benzin döktüğünü” belirterek Arap ve İslam dünyasına Mescid-i Aksa’yı koruma çağrısı yaptı. İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant ise Ben-Gvir’in “ülkenin ulusal güvenliğini tehlikeye attığını” söyledi. Ana muhalefet lideri Yair Lapid ise Başbakan Binyamin Netanyahu hükümetinin “kontrolü kaybettiğini” ifade etti.

İsrail Başbakanlık Basın Ofisi, faşist bakan Ben-Gvir'in ifadeleri sonrası yaptığı yazılı açıklamada, Mescid-i Aksa'daki statükonun değişmediğini savundu. Filistin karşıtı görüşleriyle öne çıkan Ben-Gvir, sık sık Mescid-i Aksa'ya baskın düzenliyor.

ABD'li dev şirket Türk şirketini satın aldı! 40 yıldır faaliyet gösteriyordu
ABD'li dev şirket Türk şirketini satın aldı! 40 yıldır faaliyet gösteriyordu

Ekonomi

ABD'li dev şirket Türk şirketini satın aldı! 40 yıldır faaliyet gösteriyordu

Çin'in 30 yıllık gayrimenkul şirketi iflas etti! 30 yıllık geçmişi var!
Çin'in 30 yıllık gayrimenkul şirketi iflas etti! 30 yıllık geçmişi var!

Ekonomi

Çin'in 30 yıllık gayrimenkul şirketi iflas etti! 30 yıllık geçmişi var!

Dünyaca ünlü şirket iflas etti ama gündemden düşmüyor! Yeni gelişmeler var
Dünyaca ünlü şirket iflas etti ama gündemden düşmüyor! Yeni gelişmeler var

Ekonomi

Dünyaca ünlü şirket iflas etti ama gündemden düşmüyor! Yeni gelişmeler var

Türkiye'deki o şirket ünlü teknoloji devini satın aldı!
Türkiye'deki o şirket ünlü teknoloji devini satın aldı!

Ekonomi

Türkiye'deki o şirket ünlü teknoloji devini satın aldı!

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23