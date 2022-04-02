Fas'ın AK Partisi'nden 'Filistin' tepkisi

Muhalefetteki PJD, İsrail’in Rabat Büyükelçisi David Govrin’in, Fas-İsrail normalleşmesinin Fas halkının çok küçük bir kesimi tarafından reddedildiği yönündeki açıklamalarına tepki gösterdi.

PJD’den yapılan yazılı açıklamada, Büyükelçi Govrin’in açıklamaları, “ulusal siyasi işlere ve ülkenin iç işlerine alçakça bir müdahale” olarak nitelendirildi.

İsrailli yetkilinin son seçimlerde muhalefet saflarına geri dönen PJD’yi hedef almasının reddedildiği belirtilen açıklamada, Govrin’in ismi belirtilmeden açıklamalarının sorumsuzca ve kışkırtıcı olduğuna vurgu yapıldı.

Açıklamada, PJD’nin normalleşmeyi reddeden tavrının kesin olduğuna vurgu yapılarak, “Filistin davası Fas halkı nezdinde ulusal ve kutsal bir davadır. Mescid-i Aksa da Fas halkının inancının bir parçasıdır.” ifadesi kullanıldı.

İsrail’in bir işgal devleti olduğu ve bu devletle her türlü normalleşmenin PJD tarafından reddedildiğine dikkat çekilen açıklamada, "PJD, Filistin’in ulusal direnişine ve mücadelesini, Filistin halkının, başkenti Kudüs olan bağımsız egemen bir Filistin devletinin kurulması yönündeki hedefini sonuna kadar destekliyor." değerlendirmesi yapıldı.

İsrail’in Fas Büyükelçisi Govrin, İsrail’in Kanal i24 televizyonuna verdiği demeçte, Fas-İsrail ilişkilerinin sürdürülmesinin ülkede küçük çaplı bir protestoyla karşılandığı, İsrail ile ilişkilerin yeniden başlamasına karşı çıkan en güçlü ses olarak işaret ettiği PJD’nin son seçimlerle birlikte artık kenarda kaldıklarını belirtmişti.

Eski ABD Başkanı Donald Trump, 10 Aralık 2020'de, ülkesinin Fas'ın Batı Sahra bölgesi üzerindeki egemenliğini tanıdığını ve bölgedeki Dahla kentinde bir ABD konsolosluğunun açılacağını duyurmuştu.

Rabat yönetimi de aynı gün, 2000 yılında askıya aldığı İsrail ile diplomatik ilişkilerini yeniden başlatma kararı almıştı.

PJD son seçimlerde iktidarı kaybetti

Fas'ta 8 Eylül 2021'de yapılan genel seçimlerini, 102 milletvekilli çıkaran Milli Bağımsızlar Birliği Partisi (RNI) birinci sırada tamamlamıştı. Asalet ve Çağdaşlık Partisi 86 milletvekiliyle ikinci, İstiklal Partisi ise 81 sandalyeyle üçüncü sırada yer almıştı.

RNI lideri Aziz Ahnuş, 22 Eylül’de yaptığı açıklamayla yeni koalisyonu oluşturma noktasında "Asalet ve Çağdaşlık Partisi" ve "İstiklal Partisi" ile anlaştıklarını duyurmuştu.

Fas Kralı 6. Muhammed, 7 Ekim’de Aziz Ahnuş liderliğindeki yeni hükümeti onaylamıştı.

Fas’ta 2011’den beri iktidarda olan PJD ise söz konusu seçimlerde 395 sandalyeli Meclis'te sadece 13 milletvekili çıkarabilmiş ve muhalefet saflarına geri dönmüştü.