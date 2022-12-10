Fas-Portekiz maçı öncesi süper gelişme!

Fas Milli Takımı'nın yıldızı Hakim Ziyech, dağıtılan primlerin tek bir kuruşuna bile dokunmayarak ihtiyaç sahiplerine bağışladı.

Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası'nda en dikkat çeken ülkelerden biri Fas oldu.

İspanya'yı eleyerek çeyrek finalde Portekiz ile karşılacak Fas'ta, milli takımın en büyük kozu Hakim Ziyech.

Top tekniği ve bitiriciliğiyle kalitesini ortaya koyan yıldız isim, saha içinde olduğu kadar saha dışında da örnek oluyor.

Tek bir kuruşunu bile kendine almadı

Öyle ki Ziyech'in yaptığı görenleri 'helal olsun' demeden edemiyor.

Hakim Ziyech, milli takımda oynarken takıma dağıtılan paraların tek bir kuruşunu bile kendine almadı.

Parayı takıma servis veren malzemeci, aşçı gibi ekiplerle, Fas'taki fakir ailelere bağışladı.

Fas ve Portekiz bugün saat 18.00'de karşı karşıya gelecek.