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Spor Fas Milli Takımı oyuncuları zaferi secde ile kutladı!
Spor

Fas Milli Takımı oyuncuları zaferi secde ile kutladı!

Rakibi İspanya'yı 3-0 mağlup ederek çeyrek finale yükselen Fas Milli Takımı oyuncuları zaferi hep birlikte secde ederek kutladı.

Yeniakit Publisher
2022-12-06 23:03:00 - 2022-12-06 23:15:25
Fas Milli Takımı oyuncuları zaferi secde ile kutladı!

 Yeniakit.com.tr 

Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nda çeyrek finale yükselen ilk Müslüman takım Fas oldu.

Son 16 turunda normal süresi ve uzatma dakikaları berabere tamamlanan maçta Fas, rakibi İspanya'yı penaltılarda 3-0 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.

Fas'ın galibiyeti ülkelerinde büyük bir coşkuya sebep olurken, sahadan zaferle ayrılan milli takım oyuncuları ise hep birlikte secde ederek zaferi kutladı.

2022 FIFA Dünya Kupası
2022 FIFA Dünya Kupası

Spor

2022 FIFA Dünya Kupası

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