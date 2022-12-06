Fas Milli Takımı oyuncuları zaferi secde ile kutladı!
Rakibi İspanya'yı 3-0 mağlup ederek çeyrek finale yükselen Fas Milli Takımı oyuncuları zaferi hep birlikte secde ederek kutladı.
Yeniakit.com.tr
Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nda çeyrek finale yükselen ilk Müslüman takım Fas oldu.
Son 16 turunda normal süresi ve uzatma dakikaları berabere tamamlanan maçta Fas, rakibi İspanya'yı penaltılarda 3-0 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.
Fas'ın galibiyeti ülkelerinde büyük bir coşkuya sebep olurken, sahadan zaferle ayrılan milli takım oyuncuları ise hep birlikte secde ederek zaferi kutladı.