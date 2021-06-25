  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Özbekistan, Afganistan sınırı yakınında!
FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon: Onlarca tutuklama
Erdoğan imzayı attı! Güzel haber geldi
Rusya başlamıştı... Fas'tan da güzel haber geldi!
Ekonomi Fas Kraliyet Havayolları, Kazablanka'dan Antalya'ya direkt uçuş başlatıyor
Ekonomi

Fas Kraliyet Havayolları, Kazablanka'dan Antalya'ya direkt uçuş başlatıyor

Fas Kraliyet Havayolları (RAM), kuzeydeki Kazablanka'dan doğrudan uçuş gerçekleştirdiği yurt dışı destinasyonlarına Antalya'yı da ekleme kararı aldı.

Yeniakit Publisher
2021-06-25 08:51:00 -
Fas Kraliyet Havayolları, Kazablanka'dan Antalya'ya direkt uçuş başlatıyor

Havayolları şirketinin Facebook sayfasından yapılan açıklamada, 11 Temmuz'dan itibaren Kazablanka'daki V. Muhammed Havalimanı'ndan Antalya'ya direkt uçuşlara başlanacağı ifade edildi.

Açıklamada, Kazablanka-Antalya arası tarifeli uçuşların sayısı hakkında ise bilgi verilmedi.

Kazablanka-Antalya hattı, Fas ile Türkiye arasındaki 3. direkt uçuş hattı olma özelliği taşıyacak. İki ülke arasında 2005'te Kazablanka-İstanbul, 2019'da da Marakeş-İstanbul hattı açılmıştı.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay