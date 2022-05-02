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Dünya Fas Kralı 958 mahkumu affetti
Dünya

Fas Kralı 958 mahkumu affetti

Fas Kralı 6. Muhammed, Ramazan Bayramı dolayısıyla 958 mahkum hakkında af kararı verdi.

Yeniakit Publisher
2022-05-02 05:00:00 -
Fas Kralı 958 mahkumu affetti

Fas Adalet Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, çeşitli suçlardan mahkum edilen 958 kişi hakkında Fas Kralı 6. Muhammed tarafından af kararının alındığı belirtildi.

Açıklamada, mahkumlardan 29’unun “terör” suçlarından cezaevlerinde bulunduklarına işaret edilerek, söz konusu mahkumların “fikir ve eylemlerinden” pişmanlık duydukları kaydedildi.

Fas Anayasası'nın 58'inci maddesine göre Kral, mahkumlara yönelik af kararı çıkarabiliyor.

Fas Vakıflar ve İslami İşler Bakanlığı, ülkede Ramazan Bayramı başlangıcını 2 Mayıs Pazartesi olarak açıklamıştı.

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